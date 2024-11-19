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Что не стоит есть для здоровья сосудов: список продуктов

Привычные продукты, которые могут вызвать атеросклероз
1:06
Здоровье

Воспаление сосудистых стенок, которое приводит к образованию бляшек и развитию атеросклероза, может быть вызвано привычными продуктами. Многие из них регулярно входят в рацион большинства людей, но их употребление стоит пересмотреть.

Привычные продукты, которые могут вызвать атеросклероз
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Как рассказал кандидат медицинских наук Александр Шишонин, одним из главных провокаторов атеросклероза является сахар и сладости, содержащие этот ингредиент. Также медик упомянул мёд: несмотря на полезные свойства, его не следует употреблять в больших количествах.

Сладкая газировка, жареная картошка и высокоуглеводные продукты, такие как гречка, также попали в список нежелательных для сосудов. По словам Шишонина, большое количество углеводов в гречке может вызвать пищевую аллергию и хронические воспалительные процессы. Варёная свекла и морковь, которые также способствуют повышению сахара в крови, при частом употреблении могут привести к сосудистым проблемам, поэтому предпочтительнее есть их сырыми.

Уточнения

А́теросклеро́з - хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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