Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне назвали траты на украшение квартиры к Новому году
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поставили трёхлетнего сына на коньки
Как выбрать собаку, если в доме дети: породы, которые лучше не заводить
Как определить качественную куриную тушку: полезный лайфхак
Татьяна Тарасова унизила Валю Карнавал в известном ледниковом телешоу
Какие анализы нужно контролировать бегуну?
Аэропорты поддерживают инициативу обмена книгами
Как сделать вкусные зимние заготовки из тыквы
Крок вслед за Гергиевым объяснил ценообразование в театрах, возмутившее россиян: элита общества

Влияние холодного душа на иммунитет и настроение

Как холодный душ помогает бороться с депрессией и улучшает сон
0:49
Здоровье

Холодный душ по утрам может показаться не самой приятной процедурой, но его польза для здоровья очевидна. Помимо укрепления иммунитета и улучшения состояния кожи и волос, холодный душ помогает в борьбе с лишним весом, проблемами со сном и даже депрессией.

Как холодный душ помогает бороться с депрессией и улучшает сон
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Как отметила дерматолог Кендалл Иган, холодный душ оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Исследования показывают, что он обладает обезболивающим и антидепрессивным эффектом, так как передача электрических импульсов от периферийных нервов стимулирует мозг, улучшая общее состояние.

Чтобы извлечь пользу, достаточно принимать холодный душ 2-3 раза в неделю. Начинать рекомендуется с прохладной воды, постепенно снижая температуру.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Китай на пороге экономической войны с Западом. Но можно отказаться от России Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Последние материалы
Россияне назвали траты на украшение квартиры к Новому году
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поставили трёхлетнего сына на коньки
Как выбрать собаку, если в доме дети: породы, которые лучше не заводить
Как определить качественную куриную тушку: полезный лайфхак
Татьяна Тарасова унизила Валю Карнавал в известном ледниковом телешоу
Какие анализы нужно контролировать бегуну?
Аэропорты поддерживают инициативу обмена книгами
Как сделать вкусные зимние заготовки из тыквы
Крок вслед за Гергиевым объяснил ценообразование в театрах, возмутившее россиян: элита общества
Как холодный душ помогает бороться с депрессией и улучшает сон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.