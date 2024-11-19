Влияние холодного душа на иммунитет и настроение

Как холодный душ помогает бороться с депрессией и улучшает сон

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодный душ по утрам может показаться не самой приятной процедурой, но его польза для здоровья очевидна. Помимо укрепления иммунитета и улучшения состояния кожи и волос, холодный душ помогает в борьбе с лишним весом, проблемами со сном и даже депрессией.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Как отметила дерматолог Кендалл Иган, холодный душ оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Исследования показывают, что он обладает обезболивающим и антидепрессивным эффектом, так как передача электрических импульсов от периферийных нервов стимулирует мозг, улучшая общее состояние.

Чтобы извлечь пользу, достаточно принимать холодный душ 2-3 раза в неделю. Начинать рекомендуется с прохладной воды, постепенно снижая температуру.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

