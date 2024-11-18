Как поддерживать водный баланс и избежать сухости кожи

Признаки дефицита воды, которые нельзя игнорировать

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное поддержание водного баланса важно для здоровья, и для этого лучше выбирать чистую воду, натуральные морсы и чаи, а газированные напитки и алкоголь лучше исключить. Рекомендуемая норма жидкости составляет около 30 мл на каждый килограмм массы тела, что для взрослого человека равняется примерно 2-2,5 литра в день.

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Как же определить, что организму не хватает воды?

По словам диетолога Маргариты Королевой, дефицит жидкости можно заметить по состоянию кожи, волос и общему самочувствию.

Основные признаки нехватки воды:

Сухость кожи и волос. При недостатке воды кожа теряет эластичность, становятся сухими локти и даже волосы.

Снижение работоспособности. Недостаток воды приводит к усталости, слабости и вялости, что снижает продуктивность.

Общая слабость и быстрая утомляемость. Человек может часто ощущать усталость и отсутствие энергии, что также связано с дефицитом жидкости.

Эти признаки сигнализируют, что пора обратить внимание на водный баланс и скорректировать количество потребляемой жидкости.

Уточнения

Водный баланс - соотношение за какой-либо промежуток времени прихода, расхода и аккумуляции воды в организме.

