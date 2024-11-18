Основная ошибка, которая приводит к набору веса

Почему набираем вес: не сахар, а тревожность виновата

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление сахара часто считают главной причиной появления лишнего жира на животе, но это не всегда так. Как утверждает психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук, причиной набора веса чаще является переедание, вызванное тревожностью и депрессией.

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Чтобы справиться с лишними килограммами, недостаточно одной только диеты. Комплексное лечение, включающее помощь специалиста, помогает человеку укрепить силы для возвращения к здоровому образу жизни.

Психотерапевт Светлана Бронникова предлагает упражнение, которое поможет избежать переедания. Если снова хочется подойти к холодильнику, поставьте таймер на 10 минут и займитесь чем-то другим, например, выйдите в другую комнату или посмотрите в окно. Когда таймер прозвучит, подумайте, действительно ли нужно решить проблему с помощью еды, или есть другой способ справиться с эмоциями.

При срывах не стоит себя упрекать. Вместо этого лучше выйти на прогулку, позаниматься спортом или хотя бы принять душ.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или животным.

