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Основная ошибка, которая приводит к набору веса

Почему набираем вес: не сахар, а тревожность виновата
1:07
Здоровье

Чрезмерное употребление сахара часто считают главной причиной появления лишнего жира на животе, но это не всегда так. Как утверждает психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук, причиной набора веса чаще является переедание, вызванное тревожностью и депрессией.

Почему набираем вес: не сахар, а тревожность виновата
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы справиться с лишними килограммами, недостаточно одной только диеты. Комплексное лечение, включающее помощь специалиста, помогает человеку укрепить силы для возвращения к здоровому образу жизни.

Психотерапевт Светлана Бронникова предлагает упражнение, которое поможет избежать переедания. Если снова хочется подойти к холодильнику, поставьте таймер на 10 минут и займитесь чем-то другим, например, выйдите в другую комнату или посмотрите в окно. Когда таймер прозвучит, подумайте, действительно ли нужно решить проблему с помощью еды, или есть другой способ справиться с эмоциями.

При срывах не стоит себя упрекать. Вместо этого лучше выйти на прогулку, позаниматься спортом или хотя бы принять душ.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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