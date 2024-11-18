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Почему выпадают волосы: разбор основных причин

Выпадение волос: 5 причин, которые нужно знать
1:42
Здоровье

Если в день выпадает более 100 волосков с луковицей, а также волосы начинают выпадать не только на голове, но и на других участках тела, стоит обратить внимание на возможные причины. О пяти основных причинах выпадения волос рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.

Выпадение волос: 5 причин, которые нужно знать
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

1. Стресс. Переживания и стрессовые ситуации приводят к гормональному дисбалансу, особенно адреналина и кортизола, что нарушает кровообращение в коже головы и питание волосяных фолликулов. В результате волосы начинают выпадать.

2. Себорейный дерматит. При этом состоянии кожа производит избыточное количество кожного сала, что нарушает питание фолликулов. Зуд заставляет человека чесать кожу головы, повреждая волосяные луковицы.

3. Строгая диета. Недостаток питательных веществ из-за диет также приводит к ослаблению волосяных фолликулов, вызывая выпадение волос.

4. Лекарственные препараты. Препараты, используемые в лечении онкологических заболеваний, часто провоцируют выпадение волос как побочный эффект.

5. Неправильный уход. Использование жёсткой расчёски, агрессивных процедур или неправильный уход за волосами также могут привести к их ослаблению и выпадению.

Эти причины показывают, что выпадение волос может быть связано как со здоровьем, так и с внешними факторами. Если выпадение усилилось, лучше проконсультироваться со специалистом для выявления причины и подбора лечения.

Уточнения

Дермати́т - воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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