Тревожные симптомы передозировки кофеином и как их избежать

Передозировка кофеином: как избежать неприятных симптомов

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофеин — мощный стимулятор нервной системы, который временно снимает усталость и придаёт бодрости. В умеренных количествах кофе и чай приносят пользу, однако чрезмерное потребление кофеина может привести к проблемам со здоровьем.

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Как рассказала доктор Екатерина Кашух, допустимое количество кофеина в день — не более 400 мг, что эквивалентно примерно 5 чашкам кофе или 10 чашкам чая. Превышение этой дозы может вызвать такие неприятные симптомы, как тремор, озноб и головная боль. Также возможны тошнота, головокружение, судороги и диарея.

Кашух также подчеркнула, что регулярное употребление кофеина в больших количествах может привести к бессоннице. А у людей с определёнными проблемами со здоровьем передозировка кофеина может вызвать более серьёзные последствия.

Уточнения

Тре́мор - непроизвольные быстрые ритмичные колебательные движения частей тела или всего тела, вызванные мышечными сокращениями.

