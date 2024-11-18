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Тревожные симптомы передозировки кофеином и как их избежать

Передозировка кофеином: как избежать неприятных симптомов
0:56
Здоровье

Кофеин — мощный стимулятор нервной системы, который временно снимает усталость и придаёт бодрости. В умеренных количествах кофе и чай приносят пользу, однако чрезмерное потребление кофеина может привести к проблемам со здоровьем.

Передозировка кофеином: как избежать неприятных симптомов
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Как рассказала доктор Екатерина Кашух, допустимое количество кофеина в день — не более 400 мг, что эквивалентно примерно 5 чашкам кофе или 10 чашкам чая. Превышение этой дозы может вызвать такие неприятные симптомы, как тремор, озноб и головная боль. Также возможны тошнота, головокружение, судороги и диарея.

Кашух также подчеркнула, что регулярное употребление кофеина в больших количествах может привести к бессоннице. А у людей с определёнными проблемами со здоровьем передозировка кофеина может вызвать более серьёзные последствия.

Уточнения

Тре́мор - непроизвольные быстрые ритмичные колебательные движения частей тела или всего тела, вызванные мышечными сокращениями.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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