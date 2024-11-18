Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что лучше для урожая: универсальный компост или проверенный перегной
Доломитовые Альпы: горнолыжный курорт будущей Олимпиады
Тефтели получатся восхитительными, если вы будете использовать эту заливку
Как понять, что собака счастлива рядом со своим хозяином? Обратите внимание на эти признаки
Как выбрать и носить мех с шиком и изяществом
Какой перекус взять в школу: советы нутрициолога для родителей
Заправка авто: основные правила безопасности
Как спасти морковь от болезней и вредителей
Тренер Евсеев сообщил, что находится в операционном блоке после нападения

Что такое профессиональное выгорание и как его избежать

Профессиональное выгорание: как справиться и восстановить силы
2:16
Здоровье

Когда на работе не хватает сил, и всё валится из рук, возможно, вы столкнулись с профессиональным выгоранием. Эта проблема всё чаще встречается среди людей, чья работа связана с постоянным общением с людьми. Как его распознать, предотвратить и преодолеть, рассказывает психолог Станислав Самбурский.

Профессиональное выгорание: как справиться и восстановить силы
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Что такое выгорание

Профессиональное выгорание — это состояние, при котором человек теряет интерес к работе и ощущает постоянную усталость. Чаще всего оно возникает у тех, кто полностью отдаётся своей профессии и забывает об отдыхе. Постепенно организм начинает сигнализировать о проблеме: истощается нервная система, появляются проблемы со здоровьем и эмоциональная нестабильность.

Почему происходит выгорание

Причины выгорания могут быть разными. Постоянная переработка, игнорирование отдыха, стремление к идеалу и высокие ожидания от себя и окружающих — всё это ведёт к изнашиванию организма. Люди с детства привыкают к перфекционизму, если в их семье культивировалось желание всегда быть лучшими. Такие установки нередко приводят к выгоранию, особенно у тех, кто чувствителен к общественным ожиданиям.

Как проявляется выгорание

Сначала появляется постоянная усталость, которая не проходит даже после выходных. Затем ухудшаются семейные отношения, поскольку человек, подверженный выгоранию, начинает обвинять близких в своих проблемах. Работоспособность также снижается, а сама работа вызывает только негативные эмоции.

Что предпринять

Чтобы не доводить себя до критического состояния, важно регулярно отдыхать и соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Если вы уже столкнулись с выгоранием, то нужно взять продолжительный отдых и дополнить его физической активностью, например, занятиями йогой или танцами.

Для профилактики выгорания психологи рекомендуют:

  • не задерживаться на работе;
  • развивать кругозор и учиться новому;
  • избегать перфекционизма и реалистично оценивать свои возможности;
  • регулярно ходить в отпуск и заботиться о своём благополучии.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания - понятие, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя
Авто
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя Аудио 
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Сводка с фронта: куда захочет бить Киев дальнобойными ракетами, КНДР отправила в РФ 100 тысяч бойцов Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Последние материалы
Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке
Почему дыхание во сне становится таким громким
Потрясающий рецепт голубцов, который удивит даже свекровь
Как новые визовые правила ударят по туризму Черногории
Можно ли спать с собакой? Что делать, если питомец постоянно ложится к вам в постель
Бесплатный проезд для гибридных авто: возможные последствия для дорог и бюджета
Врач рассказала, как можно прожить на 11 лет дольше
Почему обработка лука перед посадкой повышает урожай в разы
Топ-автомобили 2024 года: безопаснее не бывает
Нужно ли укрывать деревья на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.