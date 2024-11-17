Щи с квашеной капустой и мясом: лучший суп для здоровья

Щи с квашеной капустой: суп для здоровья желудка и костей

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион пожилых людей требует особого внимания, поскольку некоторые продукты могут оказаться вредными для здоровья. Однако существует блюдо, которое должно стать обязательным элементом их меню — это щи.

Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, CC BY 2.0

Щи оказывают благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт и насыщают организм железом. Диетолог Марият Мухина отмечает, что квашеная капуста, входящая в состав этого супа, улучшает пищеварение и обеспечивает организм множеством полезных элементов.

В квашеной капусте содержится витамин С, необходимый для укрепления иммунной системы, и кальций, который поддерживает здоровье костей. Добавление мяса в щи повышает содержание железа, что делает суп ещё полезнее для пожилых людей.

Кроме того, пектин и пищевые волокна, содержащиеся в квашеной капусте, помогают связывать и выводить токсины из организма, что способствует очищению и оздоровлению.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп.

