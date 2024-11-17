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Щи с квашеной капустой и мясом: лучший суп для здоровья

Щи с квашеной капустой: суп для здоровья желудка и костей
1:01
Здоровье

Рацион пожилых людей требует особого внимания, поскольку некоторые продукты могут оказаться вредными для здоровья. Однако существует блюдо, которое должно стать обязательным элементом их меню — это щи.

Щи с квашеной капустой: суп для здоровья желудка и костей
Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, CC BY 2.0

Щи оказывают благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт и насыщают организм железом. Диетолог Марият Мухина отмечает, что квашеная капуста, входящая в состав этого супа, улучшает пищеварение и обеспечивает организм множеством полезных элементов.

В квашеной капусте содержится витамин С, необходимый для укрепления иммунной системы, и кальций, который поддерживает здоровье костей. Добавление мяса в щи повышает содержание железа, что делает суп ещё полезнее для пожилых людей.

Кроме того, пектин и пищевые волокна, содержащиеся в квашеной капусте, помогают связывать и выводить токсины из организма, что способствует очищению и оздоровлению.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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