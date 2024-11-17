Щи с квашеной капустой и мясом: лучший суп для здоровья

Рацион пожилых людей требует особого внимания, поскольку некоторые продукты могут оказаться вредными для здоровья. Однако существует блюдо, которое должно стать обязательным элементом их меню — это щи.
Щи оказывают благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт и насыщают организм железом. Диетолог Марият Мухина отмечает, что квашеная капуста, входящая в состав этого супа, улучшает пищеварение и обеспечивает организм множеством полезных элементов.
В квашеной капусте содержится витамин С, необходимый для укрепления иммунной системы, и кальций, который поддерживает здоровье костей. Добавление мяса в щи повышает содержание железа, что делает суп ещё полезнее для пожилых людей.
Кроме того, пектин и пищевые волокна, содержащиеся в квашеной капусте, помогают связывать и выводить токсины из организма, что способствует очищению и оздоровлению.
Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!