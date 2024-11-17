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Чем полезен изюм для здоровья: антиоксиданты, витамины и минералы

Секреты изюма: польза для сердца, сосудов и борьбы с раком
1:26
Здоровье

Изюм, несмотря на свою популярность в кулинарии, имеет значительные полезные свойства, о которых многие не подозревают. Этот продукт оказывает положительное влияние на здоровье, и вот основные его преимущества:

Секреты изюма: польза для сердца, сосудов и борьбы с раком
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

1. Польза для полости рта. Изюм помогает поддерживать здоровье полости рта, ухаживая за дёснами и предотвращая кариес благодаря содержащимся в нём веществам, которые борются с вредными бактериями.

2. Регулирование давления. Употребление небольшого количества изюма помогает снизить и стабилизировать показатели артериального давления, что способствует общему укреплению сосудов.

3. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Изюм положительно влияет на здоровье сердца, снижая риск развития инфаркта и инсульта благодаря своим питательным веществам, которые укрепляют сердечные мышцы и сосуды.

4. Профилактика онкологии. Изюм богат антиоксидантами, которые защищают организм от клеточного повреждения и снижают риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, антиоксиданты могут помочь в борьбе с уже существующим раком, поддерживая иммунную систему.

Эти свойства делают изюм не просто вкусной добавкой, а полезным элементом для поддержания здоровья.

Уточнения

Изюм - сушёные ягоды винограда.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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