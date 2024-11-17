Новый патч с электрическим зарядом против госпитальных инфекций

Как электрический патч помогает бороться с госпитальными инфекциями

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные из Университетов Чикаго и Калифорнии в Сан-Диего разработали новый носимый патч, который препятствует размножению бактерий с помощью электрических разрядов. Исследователи описали, как устройство снижает активность генов инфекционных бактерий и замедляет их рост, что может стать прорывом в борьбе с госпитальными инфекциями.

Фото: DVIDS by Staff Sgt. Michael Ellis, PDM

Испытания патча на коже свиней продемонстрировали его эффективность против бактерии Staphylococcus epidermidis, одной из частых причин госпитальных инфекций. Электрический разряд в 1,5 вольта, подаваемый через патч каждые 10 минут в течение 18 часов, позволил остановить рост 99% бактериальных колоний. На коже, обработанной патчем, количество клеток S. epidermidis было в 10 раз меньше по сравнению с контрольным образцом.

Этот инновационный метод может стать надеждой в борьбе с инфекциями, особенно в медицинских учреждениях.

Уточнения

Стафилоко́кки - род бактерий семейства Staphylococcaceae.

