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Продукты, которых следует избегать кормящим мамам

Грудное вскармливание: что исключить из рациона для здоровья малыша
1:39
Здоровье

Период грудного вскармливания — это ответственное время, когда питание кормящей мамы влияет не только на её здоровье, но и на самочувствие малыша. Меню должно быть сбалансированным и продуманным. Если есть сомнения относительно питания, лучше обсудить их с педиатром.

Грудное вскармливание: что исключить из рациона для здоровья малыша
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Однако известно, что существуют продукты, которые рекомендуется исключить при лактации:

  • Чипсы и фастфуд. Эти продукты высококалорийны, но практически не содержат полезных веществ, что не приносит пользы ни маме, ни ребёнку.

  • Алкоголь. Алкоголь вреден для малыша, поэтому его употребление на период кормления следует полностью исключить.

  • Экзотические фрукты. В первые полгода жизни малыша из экзотических фруктов разрешается только банан. Другие экзоты могут вызвать аллергии или расстройства.

  • Термически необработанные продукты. Сырые яйца, суши, сашими, и другие непрожаренные продукты могут быть опасны из-за риска заражения инфекциями.

  • При коликах у малыша. Если у новорождённого наблюдаются колики, избегайте сметаны, майонеза, жирных блюд, винограда и сладких газированных напитков.

  • При высыпаниях у малыша. В случае аллергических высыпаний у младенца избегайте цитрусов, клубники, малины, красной икры, рыбы, морепродуктов и копченостей.

Эти ограничения помогут сделать период грудного вскармливания комфортнее и безопаснее для мамы и ребёнка.

Уточнения

Ко́лика - приступы острой боли, быстро следующие один за другим.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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