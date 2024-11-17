Продукты, которых следует избегать кормящим мамам

Грудное вскармливание: что исключить из рациона для здоровья малыша

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Период грудного вскармливания — это ответственное время, когда питание кормящей мамы влияет не только на её здоровье, но и на самочувствие малыша. Меню должно быть сбалансированным и продуманным. Если есть сомнения относительно питания, лучше обсудить их с педиатром.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Однако известно, что существуют продукты, которые рекомендуется исключить при лактации:

Чипсы и фастфуд. Эти продукты высококалорийны, но практически не содержат полезных веществ, что не приносит пользы ни маме, ни ребёнку.

Алкоголь. Алкоголь вреден для малыша, поэтому его употребление на период кормления следует полностью исключить.

Экзотические фрукты. В первые полгода жизни малыша из экзотических фруктов разрешается только банан. Другие экзоты могут вызвать аллергии или расстройства.

Термически необработанные продукты. Сырые яйца, суши, сашими, и другие непрожаренные продукты могут быть опасны из-за риска заражения инфекциями.

При коликах у малыша. Если у новорождённого наблюдаются колики, избегайте сметаны, майонеза, жирных блюд, винограда и сладких газированных напитков.

При высыпаниях у малыша. В случае аллергических высыпаний у младенца избегайте цитрусов, клубники, малины, красной икры, рыбы, морепродуктов и копченостей.

Эти ограничения помогут сделать период грудного вскармливания комфортнее и безопаснее для мамы и ребёнка.

Уточнения

Ко́лика - приступы острой боли, быстро следующие один за другим.

