Простые советы, чтобы волосы не жирнели

Уход за жирными волосами: 7 советов для чистоты и лёгкости

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Быстро жирнеющие волосы могут стать причиной неудобств, особенно если они теряют свежесть всего через несколько часов после мытья. Чтобы справиться с этой проблемой, важно понять основные факторы, влияющие на состояние кожи головы, и выбрать правильный уход.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, PDM

1. Правильное мытье головы. Частое мытье может усилить выработку кожного сала, поэтому лучше мыть волосы 2-3 раза в неделю мягким шампунем, избегая горячей воды. Это поможет сохранить естественный баланс кожи головы.

2. Использование кондиционера. Наносите кондиционер только на кончики волос, избегая корней, чтобы не утяжелять волосы и не провоцировать быстрое загрязнение. Лёгкие формулы кондиционеров — идеальный выбор.

3. Соблюдение диеты. Жирные, жареные и сладкие продукты стимулируют выработку кожного сала. Замените их овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами А и Е, чтобы поддержать здоровье кожи головы.

4. Правильное расчёсывание. Частое расчёсывание распределяет кожное сало по всей длине, поэтому используйте расчёску с широкими зубьями и ограничьте количество расчёсываний. Старайтесь не трогать волосы руками, чтобы уменьшить их загрязнение.

5. Выбор укладочных средств. Лак, гель и мусс могут утяжелять волосы и ускорять их загрязнение. Используйте лёгкие текстуры умеренно, а для освежения применяйте сухой шампунь, который добавляет объём и удаляет лишний жир.

6. Защита от внешних факторов. Пыль, грязь и солнечные лучи усиливают выделение кожного сала. В жаркие дни носите головные уборы, а в ветреную погоду защищайте волосы от пыли. Сухой и холодный воздух также может вызывать пересушивание кожи головы, что увеличивает выделение кожного сала.

7. Уход за кожей головы. Периодические маски и пилинги для кожи головы помогают удалить ороговевшие клетки и очистить поры. Средства с глиной, яблочным уксусом или травяными отварами помогут контролировать жирность и поддерживать свежесть волос.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить волосы свежими и опрятными на более длительный срок.

Уточнения

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос - средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.

