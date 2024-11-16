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Советы по уходу за кожей с акне и воспалениями

Уход за кожей, склонной к воспалениям: как улучшить её состояние
1:54
Здоровье

Проблемная кожа требует особого ухода, так как она склонна к повышенной активности сальных желёз, воспалениям и различным несовершенствам, таким как расширенные поры, чёрные точки и постакне. Эти признаки встречаются не только у подростков, но и у взрослых, а причины могут быть разнообразными — от гормональных изменений и заболеваний ЖКТ до неправильного питания, стресса и аллергии.

Уход за кожей, склонной к воспалениям: как улучшить её состояние
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы эффективно ухаживать за проблемной кожей, первым шагом будет обращение к врачу и сдача анализов для выявления внутренних причин акне. После этого можно переходить к правильному уходу и следованию полезным рекомендациям:

  • Удаляйте макияж перед сном. Используйте подходящие средства для удаления макияжа и не оставляйте его на ночь.
  • Избегайте спиртовых лосьонов. Они могут пересушивать кожу, провоцируя ещё большую активность сальных желёз.
  • Используйте маски с глиной раз в неделю. Глиняные маски помогут очистить поры и уменьшить жирность.
  • Вытирайтесь одноразовыми салфетками. Это снизит контакт кожи с бактериями, которые могут скапливаться на полотенцах.
  • Чаще меняйте наволочки. Постельное бельё должно быть чистым, чтобы минимизировать попадание бактерий на кожу.
  • Уберите волосы с лица. Старайтесь держать волосы, особенно чёлку, подальше от лица, чтобы они не раздражали кожу и не приносили дополнительные загрязнения.
  • Не трогайте лицо руками и не давите прыщи. Это поможет избежать дальнейшего раздражения и воспаления. При необходимости обратитесь к косметологу для профессиональной чистки.

Эти простые, но эффективные рекомендации помогут снизить проблемы с кожей и поддерживать её в хорошем состоянии.

Уточнения

Акне́ - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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