Врач рассказал, как отличить обычную боль от аппендицита

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль, возникающая в верхней части живота, может служить тревожным сигналом, указывающим на возможное развитие аппендицита, предупредила врач общей практики и заведующая отделением неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная. В данном случае дискомфорт первоначально локализуется в этой области, а затем может перемещаться в правую нижнюю часть.

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Однако помимо аппендицита, подобные болевые ощущения могут свидетельствовать и о других патологиях. В первую очередь, это может быть гастрит. К тому же, опоясывающая боль в верхней части живота может указывать на проблемы с органами верхнего отдела, такими как поджелудочная железа, желчный пузырь или желудок, добавила врач в интервью "Газете.Ru".

Боль в левом боку может указывать на расстройства работы органов желудочно-кишечного тракта, а также на проблемы с почками, включая мочекаменную болезнь и почечные колики. С болью в правом боку ситуация сложнее: она может быть связана с различными заболеваниями, в зависимости от её локализации. Дискомфорт в верхней части обычно свидетельствует о патологиях желчного пузыря, а иногда и печени.

Если болевые ощущения ощущаются внизу, это может сигнализировать о воспалении аппендицита или заболеваниях органов малого таза. Боль в животе– это важный сигнал, который требует внимания. Если причина её возникновения вам не ясна, обязательно обратитесь к врачу, особенно если она сопровождается повышением температуры, тошнотой или рвотой, акцентирует внимание специалист.

Уточнения

Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.





Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.

