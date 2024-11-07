Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цунами-гигант: как Литуйя стала свидетельством самых мощных волн на Земле
Как ранчо в Коста-Рике превратилось в роскошный отель рядом с вулканом
Разбираемся, как правильно сочетать обувь и сумку
В России не нашли актёра на роль Штирлица и будут воскрешать Вячеслава Тихонова
Морковь будет крупной и сладкой на зависть соседям! Секреты выращивания
Большой адронный коллайдер: что он открыл и к чему готовится
Парафиновая свеча как альтернатива антидождю для стекол
Удержали цену: лучшие авто для перепродажи спустя пять лет
Зимнее меню: продукты, которые помогут поддержать здоровье и фигуру

Врач рассказал, как отличить обычную боль от аппендицита

1:46
Здоровье

Боль, возникающая в верхней части живота, может служить тревожным сигналом, указывающим на возможное развитие аппендицита, предупредила врач общей практики и заведующая отделением неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная. В данном случае дискомфорт первоначально локализуется в этой области, а затем может перемещаться в правую нижнюю часть.

Врач рассказал, как отличить обычную боль от аппендицита
Фото: pxhere

Однако помимо аппендицита, подобные болевые ощущения могут свидетельствовать и о других патологиях. В первую очередь, это может быть гастрит. К тому же, опоясывающая боль в верхней части живота может указывать на проблемы с органами верхнего отдела, такими как поджелудочная железа, желчный пузырь или желудок, добавила врач в интервью "Газете.Ru".

Боль в левом боку может указывать на расстройства работы органов желудочно-кишечного тракта, а также на проблемы с почками, включая мочекаменную болезнь и почечные колики. С болью в правом боку ситуация сложнее: она может быть связана с различными заболеваниями, в зависимости от её локализации. Дискомфорт в верхней части обычно свидетельствует о патологиях желчного пузыря, а иногда и печени.

Если болевые ощущения ощущаются внизу, это может сигнализировать о воспалении аппендицита или заболеваниях органов малого таза. Боль в животе– это важный сигнал, который требует внимания. Если причина её возникновения вам не ясна, обязательно обратитесь к врачу, особенно если она сопровождается повышением температуры, тошнотой или рвотой, акцентирует внимание специалист.

Уточнения

Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.
 

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Обсудить
Сейчас читают
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Наука и техника
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира Аудио 
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких
Домашние животные
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких Аудио 
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Самые полезные каши для вашего здоровья: советы кардиолога
Назван самый дорогостоящий артист на Новый год
США вернулись к закупкам российского алюминия
В большинстве крупных городов России наблюдается рост цен на новостройки
Бег как способ похудеть: важные нюансы
Почему шмелиные королевы выбирают зимовку в загрязнённой почве
Европейская премьера: новые модели скутеров Yamaha NMAX125
Как очистить ванную без химии: натуральный метод с грейпфрутом
Невероятный альпийский маршрут: путь к горе Луссари
Физалис станет украшением сада и даст вкусный урожай, если соблюдать эти правила выращивания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.