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Какая новогодняя ёлка экологичнее — натуральная или искусственная?

1:54
Здоровье

В преддверии Нового года перед многими встает вопрос: как украсить свой дом, выбирая между живой и искусственной ёлкой? В этом году цены на живые деревья значительно выросли, что заставляет задуматься о более экономичном и экологичном варианте.

Какая новогодняя ёлка экологичнее — натуральная или искусственная?
Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, CC BY-SA 3.0

Эколог и журналист Сергей Менжерицкий поделился своими мыслями по этому поводу с Ньюсинфо.

Эксперт рассказал, что, с одной стороны, выращивание живых ёлок требует создания специальной инфраструктуры, использования удобрений, отопления и оплаты труда, что негативно сказывается на окружающей среде. С другой стороны, искусственные ёлки долговечны и могут служить несколько десятилетий, что значительно снижает затраты на их замену и утилизацию.

"Эта елочка, совершенно справедливо, не одноразовая, она может служить, собственно, всю жизнь, с ней ничего не будет", — отметил эксперт.

Менжерицкий также отмечает, что утилизация живых ёлок обходится дороже и часто сопровождается их выбросом под окна или рядом с мусорными контейнерами. Он считает, что синтетические ёлки более экологичны, называя их "лапочками" и "зайчиками", в отличие от живых, которые он называет "экологической дырой".

"Если посчитать все возможные варианты и производства, и утилизации живых елок, это на порядок дороже. Поэтому лично я, как человек, имеющий какое-то экологическое представление, за использование синтетических елочек", — сказал Менжерицкий.

Эксперт также напомнил, что искусственные ёлки выращиваются в намного более комфортных условиях, чем дикие, что влияет на их пушистость, здоровье и красоту, в то время как из дикие собраться нередко выглядят маленькими, несчастными и жалкими.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
 

Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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