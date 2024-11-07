Каковы границы разумной экономии, позволяющие откладывать и не влезть в кредит?

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Экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава в беседе с Pravda.Ru высказал свою точку зрения на вопрос о том, где проходит граница между излишней бережливостью, которая мешает жить, и разумной экономией и практичностью в хорошем смысле слова.

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По мнению эксперта, всё зависит от потребностей конкретного человека или группы людей, поскольку уровень благосостояния определяет подход к жизни.

Он отметил, что некоторые люди считают, что им нужно всё больше и больше, они хотят ещё больше. Это один взгляд на жизнь. Другие же полагают, что их текущий уровень жизни их устраивает, и они хотят сохранить его до конца своих дней. Это другой подход.

Аналитик заметил, что всё зависит от того, как человек воспринимает свою жизнь, её перспективы и свои желания. Если человек хочет улучшить свои жилищные условия, он понимает, какие суммы ему нужны для этого и какие возможности у него есть. Если у него есть дети и он планирует дать им хорошее образование, то он также оценивает, сколько это будет стоить. Если нужно заботиться о здоровье, то и здесь можно прикинуть, что может понадобиться.

Конечно, здоровье — это нечто непредсказуемое, и в любой момент может произойти что-то неприятное и трагичное, но всё же у человека должны быть какие-то ориентиры.

"Но, опять же, всё определяется вашим уровнем доходов и теми возможностями, сколько вы можете откладывать. А у нас, к сожалению, зачастую уровень доходов наших сограждан, даже работающих, таков, что они просто вынуждены жить что называется от зарплаты до зарплаты, и каждая лишняя трата от тысячи до пяти тысяч рублей носит критичный характер. То есть здесь всё зависит от жизни конкретной семьи, конкретных людей", — сказал Александр Лежава.

Есть два момента: есть необходимые расходы, без которых человек не может обойтись, и есть то, что хочется, но не очень нужно. И здесь грань очень тонкая. Если человек, который себя строго ограничивает в расходах, понимает эту грань, то это замечательно. Главное — оценить, сколько можно потратить на то, что хочется, считает аналитик.

"Ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя залезать в кредиты, это дело последнее, если речь идет именно о потребительских кредитах. Про ипотеку я вообще молчу, потому что люди, которые подписываются на 25-30 лет, даже 15 лет, — это очень горящие люди. Очень грустно смотреть на таких людей, у них какой-то вид обреченный абсолютно", — отметил Александр Лежава.

Такие люди, которые влезли в кредиты, не могут предсказать, что будет не то что через 10 лет, а даже через полгода или год, и всё равно они подписываются на это.

Но, возможно, если человек работает в государственной структуре, где он уверен, что будет работать до конца жизни, то тогда можно подписываться на ипотеку. Но если человек работает в коммерческом секторе, то это похоже на самоубийство, по мнению экономиста, ведь нет никаких гарантий, что человек будет в состоянии выплачивать то, на что он подписался.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

