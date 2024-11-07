Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты маринования: как добиться идеального медового мяса
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Сарик Андреасян назвал создателей ТВ-сериала Карьеристки старыми неудачниками
В красноярском Минздраве объяснили ситуацию с препаратами для беременных
Русское Радио и телеканал RU.TV организовали концерт в Главном госпитале МВД России
Как натуральные материалы делают интерьер безопасным и роскошным
В Екатеринбурге суд защитил права пассажирки, пострадавшей в метро
Снижение спроса на автокредиты: россияне берут меньше займов на автомобили
Кожа лица будет чистой и без постакне, если делать эту маску с картофельным соком

Каковы границы разумной экономии, позволяющие откладывать и не влезть в кредит?

3:22
Здоровье

Экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава в беседе с Pravda.Ru высказал свою точку зрения на вопрос о том, где проходит граница между излишней бережливостью, которая мешает жить, и разумной экономией и практичностью в хорошем смысле слова.

Каковы границы разумной экономии, позволяющие откладывать и не влезть в кредит?
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

По мнению эксперта, всё зависит от потребностей конкретного человека или группы людей, поскольку уровень благосостояния определяет подход к жизни.

Он отметил, что некоторые люди считают, что им нужно всё больше и больше, они хотят ещё больше. Это один взгляд на жизнь. Другие же полагают, что их текущий уровень жизни их устраивает, и они хотят сохранить его до конца своих дней. Это другой подход.

Аналитик заметил, что всё зависит от того, как человек воспринимает свою жизнь, её перспективы и свои желания. Если человек хочет улучшить свои жилищные условия, он понимает, какие суммы ему нужны для этого и какие возможности у него есть. Если у него есть дети и он планирует дать им хорошее образование, то он также оценивает, сколько это будет стоить. Если нужно заботиться о здоровье, то и здесь можно прикинуть, что может понадобиться.

Конечно, здоровье — это нечто непредсказуемое, и в любой момент может произойти что-то неприятное и трагичное, но всё же у человека должны быть какие-то ориентиры.

"Но, опять же, всё определяется вашим уровнем доходов и теми возможностями, сколько вы можете откладывать. А у нас, к сожалению, зачастую уровень доходов наших сограждан, даже работающих, таков, что они просто вынуждены жить что называется от зарплаты до зарплаты, и каждая лишняя трата от тысячи до пяти тысяч рублей носит критичный характер. То есть здесь всё зависит от жизни конкретной семьи, конкретных людей", — сказал Александр Лежава.

Есть два момента: есть необходимые расходы, без которых человек не может обойтись, и есть то, что хочется, но не очень нужно. И здесь грань очень тонкая. Если человек, который себя строго ограничивает в расходах, понимает эту грань, то это замечательно. Главное — оценить, сколько можно потратить на то, что хочется, считает аналитик.

"Ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя залезать в кредиты, это дело последнее, если речь идет именно о потребительских кредитах. Про ипотеку я вообще молчу, потому что люди, которые подписываются на 25-30 лет, даже 15 лет, — это очень горящие люди. Очень грустно смотреть на таких людей, у них какой-то вид обреченный абсолютно", — отметил Александр Лежава.

Такие люди, которые влезли в кредиты, не могут предсказать, что будет не то что через 10 лет, а даже через полгода или год, и всё равно они подписываются на это.

Но, возможно, если человек работает в государственной структуре, где он уверен, что будет работать до конца жизни, то тогда можно подписываться на ипотеку. Но если человек работает в коммерческом секторе, то это похоже на самоубийство, по мнению экономиста, ведь нет никаких гарантий, что человек будет в состоянии выплачивать то, на что он подписался.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Авто
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Как укрыть розы на зиму простым способом
Садоводство, цветоводство
Как укрыть розы на зиму простым способом Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Трамп, вероятно, снимет санкции с Мосбиржи, так как это вредит американскому бизнесу и доллару Любовь Степушова Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
В Екатеринбурге суд защитил права пассажирки, пострадавшей в метро
Трамп, вероятно, снимет санкции с Мосбиржи, так как это вредит американскому бизнесу и доллару
Снижение спроса на автокредиты: россияне берут меньше займов на автомобили
Кожа лица будет чистой и без постакне, если делать эту маску с картофельным соком
Эксперты выяснили, где в Москве самая недорогая аренда жилья
Снег, лапник, солома: какое укрытие спасет растения от гибели зимой
Владимир Познер честно ответил на вопрос, считает ли себя патриотом России: посмотрите, что я сделал
Актёр Алексей Чадов появился на публике с женой спустя два месяца после рождения дочери
Блогершу Лерчек отказались отпускать из-под ареста, но её экс-супругу смягчили наказание
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.