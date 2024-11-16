Угрозы нанопластика для здоровья и лекарственной устойчивости

Как нанопластик влияет на антибиотики и иммунитет человека

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, опубликованное в Nature, раскрывает скрытую опасность нанопластика — микрочастиц пластика размером менее 0,001 мм. Учёные обнаружили, что нанопластик может ослаблять эффективность антибиотиков и способствовать развитию устойчивых к ним бактерий.

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Международная группа исследователей из европейских университетов, изучая молекулярные структуры полиэтилена, полипропилена, полистирола и нейлона, выяснила, что нанопластик способен связываться с антибиотиком тетрациклином, нарушая или блокируя его усвоение организмом. Особенно сильное взаимодействие было выявлено у нейлона, который выделяется из текстильных изделий и может проникать в организм человека, например, при вдыхании.

Учёные предупреждают, что из-за этой связи концентрация неусвоенных антибиотиков на поверхности нанопластика может стать средой для роста бактерий, устойчивых к лекарствам. Хотя долгосрочный эффект нанопластика на здоровье человека ещё недостаточно изучен, исследователи продолжают анализировать его воздействие как на человека, так и на окружающие экосистемы.

Уточнения

Полиэтиле́н — термопластичный полимер этилена, относится к классу полиолефинов.

