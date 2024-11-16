Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты уверены, что при Трампе экономические отношения России и Китая станут проще
Ошибки при мытье волос, мешающие вам достичь идеального результата
Хаматова рассказала, как пострадала из-за русского языка в Латвии: дурацкая ситуация
Эль Фаннинг сыграет две роли в продолжении франшизы про Хищника
Ледники в Гренландии тают быстрее, чем рассчитывали учёные
Выбираем идеальную переноску для кошек. Вот на что стоит обратить внимание
Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс
Как обработать сад от болезней и вредителей в ноябре
Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть

Угрозы нанопластика для здоровья и лекарственной устойчивости

Как нанопластик влияет на антибиотики и иммунитет человека
1:15
Здоровье

Новое исследование, опубликованное в Nature, раскрывает скрытую опасность нанопластика — микрочастиц пластика размером менее 0,001 мм. Учёные обнаружили, что нанопластик может ослаблять эффективность антибиотиков и способствовать развитию устойчивых к ним бактерий.

Как нанопластик влияет на антибиотики и иммунитет человека
Фото: www.flickr.com by Адам, CC BY 2.0

Международная группа исследователей из европейских университетов, изучая молекулярные структуры полиэтилена, полипропилена, полистирола и нейлона, выяснила, что нанопластик способен связываться с антибиотиком тетрациклином, нарушая или блокируя его усвоение организмом. Особенно сильное взаимодействие было выявлено у нейлона, который выделяется из текстильных изделий и может проникать в организм человека, например, при вдыхании.

Учёные предупреждают, что из-за этой связи концентрация неусвоенных антибиотиков на поверхности нанопластика может стать средой для роста бактерий, устойчивых к лекарствам. Хотя долгосрочный эффект нанопластика на здоровье человека ещё недостаточно изучен, исследователи продолжают анализировать его воздействие как на человека, так и на окружающие экосистемы.

Уточнения

Полиэтиле́н — термопластичный полимер этилена, относится к классу полиолефинов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Экономика и бизнес
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России? Аудио 
Популярное
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин

Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.

Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Последние материалы
Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс
Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть
Сочная и ароматная грильята на вашем столе. Советы по приготовлению блюда
Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать
Раскрыто главное условие новогоднего райдера Леонида Якубовича, связанное с популярной ТВ-игрой
Почему таксисты не хотят брать короткие поездки
Три причины выпивать стакан тёплой воды каждое утро
Записавшая альбом с Сергеем Шнуровым Инстасамка попросила прощения у своей аудитории
Рекомендации по выбору мастера маникюра для идеального результата
Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.