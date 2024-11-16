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Как утренняя тёплая вода улучшает здоровье

Три причины выпивать стакан тёплой воды каждое утро
1:01
Здоровье

Утро стоит начинать со стакана тёплой воды. В отличие от холодной, умеренно тёплая вода приносит больше пользы организму в первые часы после пробуждения.

Три причины выпивать стакан тёплой воды каждое утро
Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, CC BY 2.0

Вот три основных преимущества этой простой привычки:

  1. Помогает взбодриться. Многие начинают день с кофе, чтобы прогнать сонливость. Однако стакан тёплой воды и лёгкая зарядка могут быть не менее эффективными для бодрости и пробуждения организма.

  2. Благотворное влияние на желудок. Утренний стакан воды подготавливает желудок к приёму пищи, улучшая процесс пищеварения. Завтрак после такой подготовки принесёт больше пользы организму.

  3. Разжижение крови. Тёплая вода способствует разжижению крови и улучшает кровообращение, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе.
    Сделайте утреннее употребление тёплой воды привычкой — это поможет вам быть более бодрым, здоровым и работоспособным.

Уточнения

Желу́док - полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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