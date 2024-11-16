Как утренняя тёплая вода улучшает здоровье

Утро стоит начинать со стакана тёплой воды. В отличие от холодной, умеренно тёплая вода приносит больше пользы организму в первые часы после пробуждения.
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Вот три основных преимущества этой простой привычки:
Помогает взбодриться. Многие начинают день с кофе, чтобы прогнать сонливость. Однако стакан тёплой воды и лёгкая зарядка могут быть не менее эффективными для бодрости и пробуждения организма.
Благотворное влияние на желудок. Утренний стакан воды подготавливает желудок к приёму пищи, улучшая процесс пищеварения. Завтрак после такой подготовки принесёт больше пользы организму.
Разжижение крови. Тёплая вода способствует разжижению крови и улучшает кровообращение, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Сделайте утреннее употребление тёплой воды привычкой — это поможет вам быть более бодрым, здоровым и работоспособным.
Уточнения
Желу́док - полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.