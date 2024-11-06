Деньги нужны для того, чтобы ими пользоваться, это не самоцель — аналитик

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психологи предупреждают, что чрезмерная экономность может быть опасной и вредной. Зависимость от денег формируется, когда человек копит их без конкретной цели, лишь бы отложить на "чёрный день" или ради какой-то суммы. Экономия делает жизнь однообразной, скучной и одинокой.

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Это утверждение в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал Александр Лежава, экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель. Он объяснил, чем именно вредна излишняя экономия.

Эксперт признался, что в связи с этим вопросом ему сразу вспоминается пушкинский "Скупой рыцарь", который чах над своими сундуками с золотом. Для него деньги были самоцелью.

"Но деньги — это всего лишь средство обмена в первую очередь. И они нужны для того, чтобы пользоваться ими", — подчеркнул Александр Лежава.

Мнения психологов о том, как влияет экономия на жизнь, разнятся. Всё зависит от того, зачем вам нужны деньги, напомнил экономист. Если они становятся самоцелью, то это действительно похоже на поведение "скупого рыцаря". Деньги нужны для того, чтобы человек был хозяином своей жизни, а не наоборот.

Аналитик обратил внимание, что у каждого человека свои цели и обстоятельства, и кто-то ставит себе задачу накопить средства на крупную покупку, например, на квартиру или машину. Такое поведение, по мнению экономиста, заслуживает уважения.

"У человека есть цель, он к ней идет, ему нужна конкретная сумма для решения конкретной задачи — повысить свой уровень благосостояния, улучшить условия жизни. Если, допустим, человек копит на отпуск, то съездить посмотреть что-то новое, получить новые впечатления. И говорить о том, что это делает его жизнь однообразной, нет, он идет на совершенно сознательные самоограничения для того, чтобы сделать свою жизнь лучше в перспективе, причем в обозримой, то, что он видит, то, что он понимает, то, что для него достижимо. Поэтому я, скажем так, с позицией психологов не совсем согласен, что это ограничивает, делает жизнь однообразной", — пояснил Александр Лежава.

Всё зависит от того, насколько хорошо вы понимаете, зачем вам нужны деньги и на какие цели вы их собираетесь тратить, добавил публицист.

При этом Александр Лежава считает, что откладывать деньги на чёрный день абсолютно необходимо в нашей жизни, если есть такая возможность.

"Жизнь человека непредсказуема, в нашей жизни это абсолютно необходимо, если такая возможность есть, поскольку жизнь человека совершенно непредсказуема, и, по большому счету, с ним может в любую минуту произойти всё что угодно. Никто не застрахован ни от чего", — подчеркнул общественник.

В любой момент человек может остаться без работы, потерять здоровье, столкнуться с пожаром или ещё какими-то непредвиденными обстоятельствами. И в таких ситуациях, конечно, нужны деньги, чтобы преодолеть трудности, добавил экономист.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

