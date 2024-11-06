Как похудеть без вреда для здоровья: советы экспертов

Избыточный вес и ожирение становятся причиной множества проблем со здоровьем. Эксперты предупреждают, что лишний вес значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Избыточный вес также связан с некоторыми видами рака, снижением качества жизни и преждевременной смертью.

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Опасности строгих диет и изнурительных тренировок

Экстремальные диеты и жёсткие тренировки могут принести вред, включая дефицит питательных веществ, гормональный дисбаланс и мышечную потерю. Считается безопасным темпом похудения — 0,5-1 кг в неделю, то есть 2-4 кг в месяц.

Основные принципы безопасного похудения

Правильное питание

Рацион должен быть низкокалорийным (но не менее 1200 ккал). Чтобы контролировать уровень инсулина, важно:

Начинать еду с клетчатки, затем переходить к белкам, жирам и только потом к углеводам.

Сладкое есть на десерт, а не натощак.

Исключить перекусы, чтобы избежать резких скачков инсулина.

Физическая активность

Рекомендуется заниматься 5 раз в неделю: три дня — кардионагрузки и два дня — силовые тренировки.

Режим сна

Гормон мелатонин, регулирующий обмен веществ, вырабатывается во время сна. Спать важно в прохладной, тёмной комнате, ложиться не позднее 23:30.

Похудение требует постепенного и ответственного подхода. Соблюдая три принципа, можно безопасно сбросить вес и улучшить своё здоровье.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

