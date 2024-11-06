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Лечит ли чай с лимоном простуду: разбираем факты и мифы

2:22
Здоровье

Чай с лимоном — популярный согревающий напиток, к которому часто обращаются во время простуды, считая, что он помогает быстрее выздороветь. Но так ли это на самом деле?

Лечит ли чай с лимоном простуду: разбираем факты и мифы
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Чай с лимоном содержит дубильные вещества, которые выводят токсины и оказывают противовоспалительное действие, алкалоиды, стимулирующие нервную систему, антиоксиданты, защищающие клетки, и немного витамина С, известного укрепляющим эффектом. Однако, вопреки распространённому мнению, этот напиток не обладает явными противовирусными свойствами, и его эффект в борьбе с инфекциями переоценён.

Как правильно выбрать ингредиенты

Для более качественного напитка стоит выбрать листовой чай — без пыли, с однородным цветом и насыщенным ароматом. Лимон должен быть упругим, без повреждений и налета. Мягкий цитрус с белым налётом указывает на его несвежесть. В чай можно добавлять дольки лимона или свежевыжатый сок.

Варианты и способы приготовления чая с лимоном

Чай с лимоном можно приготовить с чёрным или зелёным чаем. Последний считается более полезным. Лимон также хорошо сочетается с добавками, например, мятой или имбирем.

Ингредиенты для классического чая с лимоном:

  • Чай (чёрный или зелёный) — 1 ч. л.;
  • Вода — 250 мл;
  • Лимон — 1-2 дольки или сок по желанию;
  • Мёд или сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Доведите воду до кипения, остудите до 90°C, заварите чайные листья на 3-5 минут.
  2. Добавьте лимон: можно раздавить дольки для усиления вкуса.
  3. Подсластите по вкусу. Мёд лучше добавлять в тёплый чай, чтобы сохранить его полезные свойства.

Тем, кто любит экспериментировать, можно добавить пряности: корицу, имбирь или мяту.

Кому стоит избегать чая с лимоном

Чай с лимоном лучше ограничить людям с чувствительной зубной эмалью, так как повышенная кислотность может её разрушать. Также напиток не рекомендован при хроническом гастрите, язвах или рефлюксной болезни, так как кислотность лимона и высокая температура могут вызвать обострение.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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