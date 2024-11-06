На Ямале применили новый метод лечения рака

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В радиотерапевтическом корпусе Новоуренгойской центральной городской больницы врачи начали применять инновационный метод лучевой терапии — лечение под контролем дыхания. В медицинском учреждении рассказали о сути и особенностях проведения этой уникальной процедуры.

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В Telegram-канале Новоуренгойской горбольницы пояснили, что данная техника заключается в том, что пациент делает глубокий вдох и задерживает дыхание на время подачи дозы облучения. Это позволяет защитить здоровые органы от воздействия радиации. Лучевая терапия с синхронизацией дыхания рекомендуется пациентам с опухолями молочных желёз или другими образованиями в области грудной клетки.

Одной из первых пациенток, прошедших лечение с использованием этой методики, стала женщина со злокачественной опухолью груди. Перед началом терапии специалисты обучили её правильной технике дыхания. Глубокий вдох наполняет легкие воздухом, расширяет грудную клетку и увеличивает расстояние до сердца, что позволяет минимизировать воздействие радиации на этот жизненно важный орган.

"Специалист наблюдает за дыханием и <…> помогает держать оптимальный ритм. 15 сеансов лучевой терапии должны закрепить результат операции и удалить оставшиеся опухолевые клетки", — сообщили в радиотерапевтическом корпусе.

Уточнения

Радиотерапи́я или лучева́я терапи́я (также радиацио́нная терапи́я и радиацио́нная онколо́гия) — лечение ионизирующей радиацией (рентгеновским, гамма-излучением, бета-излучением, нейтронным излучением, пучками элементарных частиц из медицинского ускорителя).

