Врач объяснил, как погода влияет на самочувствие

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В столицу может вернуться осень. Уже к началу ноября ожидается потепление до +9 градусов, сопровождаемое мокрым снегом и сильным ветром. Метеорологи предупреждают, что такие резкие перепады температур могут негативно сказаться на самочувствии. В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, а также детей и пожилых людей.

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что повышенная влажность создает ощущение более низкой температуры, чем показывает термометр. Это может привести к переохлаждению.

Резкая смена погоды также может вызвать головные боли, слабость, скачки давления, а у людей с хроническими заболеваниями — обострение симптомов.

Чтобы минимизировать негативное влияние погоды, Андрей Кондрахин рекомендовал соблюдать режим сна и спать не менее 8-9 часов. Необходимо придерживаться правильного питания, исключить тяжелую и жирную пищу, а в рацион включить горячий бульон.

"Необходимо одеваться по погоде. Шапка на голове должна быть, потому что, если голова переохлаждается, она теряет примерно 30 процентов тепла всего организма. Перчатки тоже должны быть. Этого будет достаточно для того, чтобы как-то себя спасти, потому что пока погода влажная, мы будем терять больше тепла, потому что эта влажность будет оседать на поверхности кожи и отнимать лишнее тепло", — резюмировал специалист в беседе с ОТР.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

