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Врач рассказала, чем опасна неправильная подушка для сна

1:09
Здоровье

Многие россияне не уделяют должного внимания выбору подушки для сна, что может негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач-невролог Ольга Захарова.

Врач рассказала, чем опасна неправильная подушка для сна
Фото: flickr. com by Nick, CC BY 2.0

"Боль головная, боль в спине, не только в шее. Поскольку у нас есть длиннейшие мышцы спины, и в целом у нас все мышцы взаимосвязаны друг с другом, и поэтому перенапряжение, неправильное положение шеи может способствовать и дальнейшему распространению боли", — уточнила специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Неправильно подобранная подушка приводит к неправильному положению головы и тела во время сна, что может стать причиной сдавливания сосудов. Это, в свою очередь, способно вызвать нарушения сна, головокружения и другие неприятные симптомы.

Для предотвращения подобных проблем врач рекомендует регулярно менять подушку, указывая на средний срок её службы — 10 лет. Ольга Захарова также подчёркивает, что ортопедические подушки следует приобретать исключительно по рекомендации врача и с помощью квалифицированных консультантов в специализированных магазинах.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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