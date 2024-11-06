Врач рассказала, чем опасна неправильная подушка для сна

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие россияне не уделяют должного внимания выбору подушки для сна, что может негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач-невролог Ольга Захарова.

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"Боль головная, боль в спине, не только в шее. Поскольку у нас есть длиннейшие мышцы спины, и в целом у нас все мышцы взаимосвязаны друг с другом, и поэтому перенапряжение, неправильное положение шеи может способствовать и дальнейшему распространению боли", — уточнила специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Неправильно подобранная подушка приводит к неправильному положению головы и тела во время сна, что может стать причиной сдавливания сосудов. Это, в свою очередь, способно вызвать нарушения сна, головокружения и другие неприятные симптомы.

Для предотвращения подобных проблем врач рекомендует регулярно менять подушку, указывая на средний срок её службы — 10 лет. Ольга Захарова также подчёркивает, что ортопедические подушки следует приобретать исключительно по рекомендации врача и с помощью квалифицированных консультантов в специализированных магазинах.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

