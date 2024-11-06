Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергосистема Нигерии в 9 раз в этом году вышла из строя
Гладиолусы: как сохранить их красоту до следующего сезона
ГАИ назвала способ избежать штрафа в 15000 рублей за управление автомобилем с механикой
Как подружить кошку и собаку: советы для успешного знакомства
Хоккеист Металлурга скончался после драки в Абакане
Учёные предложили создать гигантские мембранные телескопы
Балканский завтрак: вкусное начало дня или калорийная ловушка
Осенние растения, которые сделают ваш сад ярче и красивее
Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера

Дети "наращивают" себе клыки при помощи опасных пломб с маркетплейсов

1:41
Здоровье

На маркетплейсах по вполне доступной цене в сто рублей продаются наборы для создания самодельных пломб. С их помощью дети лепят себе новые зубы, однако такой "вампирский оскал" может привести к инфекционным заболеваниям или стоматиту. Об этом в интервью Telegram-каналу "SHOT ПРОВЕРКА" рассказала стоматолог Мария Менажиева.

Дети "наращивают" себе клыки при помощи опасных пломб с маркетплейсов
Фото: Wikipedia by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

Детская аудитория на маркетплейсах активно интересуется наборами, позволяющими самостоятельно изготовить зубные пломбы. Продавцы утверждают, что такие пломбы временные и предназначены для экстренных случаев, например, если поход к врачу отложен, а боль при еде уже начинает беспокоить. Однако покупатели часто игнорируют эти рекомендации и используют пломбы длительное время, заменяя ими полноценное лечение. Особенно популярны такие наборы среди детей, которые делают себе клыки. Гранулы для лепки можно приобрести по цене от 100 до 500 рублей.

Стоматолог Мария Менажиева предупреждает, что подобные эксперименты могут привести к воспалению дёсен или стоматиту. Кроме того, использование таких материалов может вызвать сильные аллергические реакции и отёки, так как некоторые компоненты гранул могут быть вредными.

По мнению врача, домашние процедуры чаще всего заканчиваются инфекционными заражениями, поскольку люди не соблюдают необходимую антисептическую обработку полости рта перед установкой пломбы. У детей, лепящих себе клыки, может произойти перелом стенки зуба, когда материал оторвётся.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Сейчас читают
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Авто
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем Аудио 
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Домашние животные
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Последние материалы
Песков: Россия не пытается победить доллар
Осенние растения, которые сделают ваш сад ярче и красивее
Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера
Нужно ли прогревать автомобиль зимой
Силуанов рассказал о последствиях печатания новых денег
Как овощи помогают снизить риск рака: мнение врача
Звездная пыль раскрыла ученым тайны происхождения сверхновых
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
Юрий Лоза раскритиковал выходку Сергея Лазарева на шоу
Врач рассказал об опасной бьюти-процедуре, которая может привести к слепоте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.