Дети "наращивают" себе клыки при помощи опасных пломб с маркетплейсов

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На маркетплейсах по вполне доступной цене в сто рублей продаются наборы для создания самодельных пломб. С их помощью дети лепят себе новые зубы, однако такой "вампирский оскал" может привести к инфекционным заболеваниям или стоматиту. Об этом в интервью Telegram-каналу "SHOT ПРОВЕРКА" рассказала стоматолог Мария Менажиева.

Фото: Wikipedia by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

Детская аудитория на маркетплейсах активно интересуется наборами, позволяющими самостоятельно изготовить зубные пломбы. Продавцы утверждают, что такие пломбы временные и предназначены для экстренных случаев, например, если поход к врачу отложен, а боль при еде уже начинает беспокоить. Однако покупатели часто игнорируют эти рекомендации и используют пломбы длительное время, заменяя ими полноценное лечение. Особенно популярны такие наборы среди детей, которые делают себе клыки. Гранулы для лепки можно приобрести по цене от 100 до 500 рублей.

Стоматолог Мария Менажиева предупреждает, что подобные эксперименты могут привести к воспалению дёсен или стоматиту. Кроме того, использование таких материалов может вызвать сильные аллергические реакции и отёки, так как некоторые компоненты гранул могут быть вредными.

По мнению врача, домашние процедуры чаще всего заканчиваются инфекционными заражениями, поскольку люди не соблюдают необходимую антисептическую обработку полости рта перед установкой пломбы. У детей, лепящих себе клыки, может произойти перелом стенки зуба, когда материал оторвётся.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

