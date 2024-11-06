Психолог Чапкевич рассказала, как справиться с расставанием

Она подчеркнула, что каждый человек переживает процесс расставания по-своему, и на это может уйти немало времени. Настоящее завершение отношений заключается в освобождении от их влияния, когда ни сам партнер, ни воспоминания о нем больше не влияют на ваши жизненные решения и важные моменты, отметила специалист.

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Согласно словам Чапкевич, если вы приняли решение разорвать связь, но не можете это осуществить, причина может заключаться в страхе остаться одним, тревожности или отсутствии внутренней поддержки. В такой ситуации может быть полезна длительная терапия, направленная на укрепление внутреннего "я". Также эффективным методом является ведение дневника для выражения своих эмоций.

Психолог также посоветовала выделить время и пространство для осознания своих чувств, чтобы завершить эту любовную главу осознанно, передает RuNews24. ru.