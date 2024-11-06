Врач рассказал об опасной бьюти-процедуре, которая может привести к слепоте

Визит в косметологические салоны может обернуться негативными последствиями, если услуги оказывает непроверенный специалист. Врач-хирург Денис Груздев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" привёл пример: введение филлеров в мышечную ткань способно вызвать серьезные осложнения, вплоть до потери зрения.
"Не столько важно количество осложнений, сколько важно их качество. И, если мы говорим про самые опасные, то, наверное, это введение филлеров. Если филлер попадает в сосуд, то есть перекрывает ток крови, то здесь могут быть очень неприятные осложнения", — предупредил врач.
Отличительной чертой профессионала является умение быстро исправить возникшую проблему, чего нельзя сказать о дилетантах. Поэтому Денис Груздев подчеркнул важность предварительного изучения информации о враче, который будет проводить процедуру. Необходимо ознакомиться с его квалификацией, опытом работы и документами об образовании. Хирург указал, что эти данные должны быть доступны в клинике. Кроме того, пациент вправе запросить паспорта препаратов и осмотреть флаконы перед началом процедуры.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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