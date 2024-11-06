Врач рассказал об опасной бьюти-процедуре, которая может привести к слепоте

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Визит в косметологические салоны может обернуться негативными последствиями, если услуги оказывает непроверенный специалист. Врач-хирург Денис Груздев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" привёл пример: введение филлеров в мышечную ткань способно вызвать серьезные осложнения, вплоть до потери зрения.

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"Не столько важно количество осложнений, сколько важно их качество. И, если мы говорим про самые опасные, то, наверное, это введение филлеров. Если филлер попадает в сосуд, то есть перекрывает ток крови, то здесь могут быть очень неприятные осложнения", — предупредил врач.

Отличительной чертой профессионала является умение быстро исправить возникшую проблему, чего нельзя сказать о дилетантах. Поэтому Денис Груздев подчеркнул важность предварительного изучения информации о враче, который будет проводить процедуру. Необходимо ознакомиться с его квалификацией, опытом работы и документами об образовании. Хирург указал, что эти данные должны быть доступны в клинике. Кроме того, пациент вправе запросить паспорта препаратов и осмотреть флаконы перед началом процедуры.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Инъекционные имплантаты или филлеры (англ. «to fill» — «заполнить») — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.

