Врач рассказал, какие продукты могут вызвать повышенное давление

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для смягчения негативного воздействия таких привычек рекомендуется увеличивать потребление фруктов и овощей. Это заявление сделал главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Избыточное потребление соли или солёных продуктов может приводить к росту артериального давления. Употребление достаточного количества фруктов и овощей, особенно богатых калием, помогает компенсировать негативные эффекты высокосольной диеты, подчеркнул Шляхто.

Он также добавил, что для быстрого снижения артериального давления обычно применяются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин и моксонидин.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



