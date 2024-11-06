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Кардиолог раскрыл секреты, как продукты влияют на давление

0:57
Здоровье

Избыточное употребление соли и пищевых продуктов с высоким содержанием соли может способствовать росту артериального давления. Главный кардиолог Минздрава России и директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, Евгений Шляхто, отметил в интервью РИА Новости, что для снижения негативного воздействия от соли важно включать в рацион достаточное количество фруктов и овощей.

Кардиолог раскрыл секреты, как продукты влияют на давление
Фото: pxhere

"Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов, богатых солью. Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потребление фруктов и овощей, особенно богатых калием", — сказал Шляхто.

Он подчеркнул, что для оперативного снижения артериального давления наиболее часто применяются антигипертензивные средства кратковременного действия, включая каптоприл, нифедипин и моксонидин.

Уточнения

Ка́лий (химический символ — K, от лат. Kalium) — химический элемент 1-й группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 19.
 

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. 
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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