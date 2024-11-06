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Как чёрный чай помогает и бодрит, и согревает

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Здоровье

Чёрный чай – один из самых популярных напитков в мире, известный своим многогранным действием. Он отлично освежает в летний зной и дарит тепло в холодное время года. Но его полезные свойства на этом не заканчиваются.

Как чёрный чай помогает и бодрит, и согревает
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Чёрный чай тонизирует благодаря кофеину, что помогает быстро взбодриться. Однако из-за содержания кофеина напиток также может повышать давление, поэтому он особенно полезен тем, кто страдает от пониженного давления.

Кроме того, чёрный чай богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и помогают организму защищаться от негативных воздействий внешней среды. Но важно не злоупотреблять: достаточно выпивать две-три чашки в день, чтобы получить максимум пользы.

Уточнения

Чёрный чай - вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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