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Нервное истощение: на что обратить внимание в первую очередь

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Здоровье

Первые признаки нервного истощения могут быть едва заметны, но они постепенно нарушают привычный ритм жизни. Прежде всего, человек становится более раздражительным. Внимание сложно удержать, а мелочи, на которые раньше не обращалось внимание, начинают раздражать и выводить из себя.

Нервное истощение: на что обратить внимание в первую очередь
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Повышенная чувствительность проявляется даже в мелких недоразумениях — любое неосторожное слово или ситуация способны спровоцировать слёзы, вспышку гнева или истерику. Меняется и поведение, связанное с питанием: вес может колебаться, как в сторону уменьшения, так и увеличения.

Игнорировать такие симптомы нельзя, так как нервное истощение может постепенно перейти на физический уровень. Иммунитет ослабевает, увеличивается риск инфекций, а в тяжёлых случаях — серьёзных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, язва желудка и даже онкология.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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