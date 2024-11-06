Нервное истощение: на что обратить внимание в первую очередь

Первые признаки нервного истощения могут быть едва заметны, но они постепенно нарушают привычный ритм жизни. Прежде всего, человек становится более раздражительным. Внимание сложно удержать, а мелочи, на которые раньше не обращалось внимание, начинают раздражать и выводить из себя.
Повышенная чувствительность проявляется даже в мелких недоразумениях — любое неосторожное слово или ситуация способны спровоцировать слёзы, вспышку гнева или истерику. Меняется и поведение, связанное с питанием: вес может колебаться, как в сторону уменьшения, так и увеличения.
Игнорировать такие симптомы нельзя, так как нервное истощение может постепенно перейти на физический уровень. Иммунитет ослабевает, увеличивается риск инфекций, а в тяжёлых случаях — серьёзных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, язва желудка и даже онкология.
Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.