Нервное истощение: на что обратить внимание в первую очередь

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первые признаки нервного истощения могут быть едва заметны, но они постепенно нарушают привычный ритм жизни. Прежде всего, человек становится более раздражительным. Внимание сложно удержать, а мелочи, на которые раньше не обращалось внимание, начинают раздражать и выводить из себя.

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Повышенная чувствительность проявляется даже в мелких недоразумениях — любое неосторожное слово или ситуация способны спровоцировать слёзы, вспышку гнева или истерику. Меняется и поведение, связанное с питанием: вес может колебаться, как в сторону уменьшения, так и увеличения.

Игнорировать такие симптомы нельзя, так как нервное истощение может постепенно перейти на физический уровень. Иммунитет ослабевает, увеличивается риск инфекций, а в тяжёлых случаях — серьёзных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, язва желудка и даже онкология.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

