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Три мифа о сне, которые вредят вашему здоровью

1:27
Здоровье

Сон занимает важное место в нашей жизни, и неудивительно, что ученые постоянно изучают его влияние на здоровье. Такие исследования помогают выявить ключевые аспекты ночного отдыха и дают полезные рекомендации для улучшения его качества. Однако вокруг сна сложилось немало мифов, которым многие продолжают верить.

Три мифа о сне, которые вредят вашему здоровью
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Какие мифы о сне можно забыть?

Миф 1: Спать нужно ровно восемь часов

На самом деле восемь часов — это средний показатель. Людям с разными генетическими особенностями может быть нужно разное количество сна: кому-то хватает и шести часов, в то время как другим нужно до десяти. Поэтому важно определить индивидуальную норму для отдыха и стараться её придерживаться.

Миф 2: Храп — это безобидно

Если близкие замечают, что вы храпите, игнорировать это не стоит. Храп может быть признаком апноэ и скрытых сердечно-сосудистых проблем, так что лучше заняться этим вопросом вовремя, чтобы не допустить осложнений.

Миф 3: Алкоголь помогает при бессоннице

Многие считают, что спиртное помогает расслабиться и заснуть. Однако алкоголь ухудшает качество сна, хотя сначала кажется, что проблема решена. Вместо этого лучше попробовать травяные чаи, которые действительно способствуют расслаблению и поддерживают нервную систему.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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