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Почему ваши волосы выпадают после мытья: вот главная причина

1:07
Здоровье

Многие не знают, что одна простая ошибка перед мытьем головы может стать причиной выпадения волос. Казалось бы, такая привычная процедура, как мытье головы, не требует подготовки. Но есть один важный этап, о котором забывают даже обладатели длинных и густых волос.

Почему ваши волосы выпадают после мытья: вот главная причина
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Что нужно сделать перед мытьем головы

Перед тем, как начать мыть голову, необходимо тщательно расчесать волосы. Лучше всего использовать расчёску с частыми зубьями, чтобы волосы не оставались спутанными.

Почему это так важно

Волосы, которые уже впитали влагу, становятся тяжелее и слабее. Если они спутаны, вероятность их повреждения или выпадения во время расчёсывания после мытья значительно увеличивается. Это может привести к тому, что вы потеряете много волосков, и некоторые из них — вместе с луковицами.

Если вы хотите сохранить свою пышную шевелюру, никогда не забывайте расчесывать волосы перед мытьем. Это простое правило поможет предотвратить излишнее выпадение волос и сохранить их здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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