Головная боль из-за погоды: что делать и когда обращаться к врачу

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для метеозависимых людей погодные изменения могут превратиться в настоящий вызов. Их организм может реагировать на смену атмосферных условий головной болью, повышенным давлением и общей слабостью. Но почему так происходит, и как с этим бороться? Рассказывает доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней ­БГМУ, кандидат медицинских наук Дмитрий Герасименок.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Миф или болезнь

Метеозависимость — это реакция организма на колебания внешних условий, таких как атмосферное давление, температура воздуха, влажность и геомагнитная активность. Хотя традиционная медицина только начинает признавать её существование, об этом феномене было известно давно. Даже Гиппократ отмечал, что промозглая погода вызывает боли в суставах, а древние германцы называли такие симптомы "погодной болезнью".

У метеозависимых людей резкие изменения погоды могут вызвать как обычную головную боль, так и серьёзные приступы, например, стенокардии. Особенно сильно такие проявления ощущают пожилые люди, чьи адаптационные механизмы ослабевают с возрастом.

Причины и симптомы

Организм по-разному реагирует на разные условия: при низкой температуре растёт уровень стресса и повышается давление, а жара, наоборот, может его снизить. Повышенная влажность и низкое атмосферное давление вызывают боли в суставах. Геомагнитные колебания влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, вызывая аритмии и другие осложнения.

Кому стоит беспокоиться

Люди с устойчивыми адаптационными механизмами переносят изменения погоды легче, а вот те, у кого есть хронические заболевания или ослабленная иммунная система, часто страдают больше. Исследования показывают, что женщины более подвержены метеозависимости из-за особенностей гормонального фона и более низкого порога болевой чувствительности.

Как справиться с метеозависимостью

Простого решения для устранения метеозависимости нет, но помочь себе можно. Важно следить за хроническими заболеваниями и корректировать дозы лекарств при обострениях. Нестероидные противовоспалительные препараты помогут при головной или суставной боли. При серьёзных симптомах, таких как скачки давления или стенокардия, обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Регулярные обследования помогают отслеживать состояние организма и получать индивидуальные рекомендации. Диагностика и последующее лечение могут включать участие терапевта и узкопрофильных специалистов, таких как кардиолог или невролог.

Уточнения

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия, (meteopathia: Μετεω, погода + πάθος страдание), meteoropathy) — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

