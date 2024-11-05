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Нутрициолог рассказала, какой чай полезнее для здоровья

Здоровье

Какой чай полезнее — чёрный или зелёный? Споры на эту тему продолжаются с давних времён. Однако, по мнению нутрициолога Натальи Барановой, формулировать вопрос таким образом неверно. Она утверждает, что каждый сорт ароматного напитка обладает своими уникальными свойствами.

Нутрициолог рассказала, какой чай полезнее для здоровья
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

В беседе с РИА "ФедералПресс" Наталья Баранова отметила, что зелёный чай производится из неферментированных листьев, что способствует сохранению антиоксидантов, борющихся со старением организма и различными заболеваниями. Таким образом, регулярное употребление зелёного чая почти на треть может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В отличие от него, чёрный чай проходит процесс ферментации, поэтому обладает насыщенным вкусом и ароматом. Этот сорт богат теафлавинами и теарубигинами, которые полезны для сердечно-сосудистой системы и диабетиков. Кроме того, благодаря содержанию кофеина чёрный чай способствует улучшению когнитивных функций.

Эксперт подчеркнула, что зелёный чай сохраняет больше аминокислот и витаминов B и C, тогда как чёрный чай помогает регулировать уровень холестерина и бороться с воспалениями. Поэтому выбор чая должен основываться на ваших предпочтениях по вкусовым качествам.

"Если вам больше нравится черный чай с лимоном, чем зелёный с мятой — не сомневайтесь! Главное — получать удовольствие от процесса. Пейте то, что радует вашу душу, а здоровье пусть станет приятным бонусом к вашему чайному ритуалу", — посоветовала нутрициолог.

Уточнения

Теафлавин и его производные, известные под общим названием теафлавины, представляют собой полифенолы — антиоксиданты, которые образуются в результате конденсации флаван-3-олов в чайных листьях во время ферментативного окисления (иногда ошибочно называемого ферментацией) черного чая. 

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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