Нутрициолог рассказала, какой чай полезнее для здоровья

Какой чай полезнее — чёрный или зелёный? Споры на эту тему продолжаются с давних времён. Однако, по мнению нутрициолога Натальи Барановой, формулировать вопрос таким образом неверно. Она утверждает, что каждый сорт ароматного напитка обладает своими уникальными свойствами.

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В беседе с РИА "ФедералПресс" Наталья Баранова отметила, что зелёный чай производится из неферментированных листьев, что способствует сохранению антиоксидантов, борющихся со старением организма и различными заболеваниями. Таким образом, регулярное употребление зелёного чая почти на треть может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В отличие от него, чёрный чай проходит процесс ферментации, поэтому обладает насыщенным вкусом и ароматом. Этот сорт богат теафлавинами и теарубигинами, которые полезны для сердечно-сосудистой системы и диабетиков. Кроме того, благодаря содержанию кофеина чёрный чай способствует улучшению когнитивных функций.

Эксперт подчеркнула, что зелёный чай сохраняет больше аминокислот и витаминов B и C, тогда как чёрный чай помогает регулировать уровень холестерина и бороться с воспалениями. Поэтому выбор чая должен основываться на ваших предпочтениях по вкусовым качествам.

"Если вам больше нравится черный чай с лимоном, чем зелёный с мятой — не сомневайтесь! Главное — получать удовольствие от процесса. Пейте то, что радует вашу душу, а здоровье пусть станет приятным бонусом к вашему чайному ритуалу", — посоветовала нутрициолог.

Уточнения

Теафлавин и его производные, известные под общим названием теафлавины, представляют собой полифенолы — антиоксиданты, которые образуются в результате конденсации флаван-3-олов в чайных листьях во время ферментативного окисления (иногда ошибочно называемого ферментацией) черного чая.



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