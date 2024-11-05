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Врач рассказала, как поддержать здоровье осенью

1:27
Здоровье

Осенью ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на организм, поэтому для поддержания здоровья необходимо соблюдать определенные условия. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, как избежать обострения хронических заболеваний и общего ухудшения самочувствия.

Врач рассказала, как поддержать здоровье осенью
Фото: Freepik by javi_indy, PDM

"Во-первых, желательно сделать прививку от гриппа. Вирусные заболевания осенью особенно активны, и вакцинация поможет избежать серьёзных осложнений. Во-вторых, стоит проконсультироваться с врачом по поводу приема витамина D", — уточнила специалист.

В интервью РИАМО она рекомендовала контролировать питание, добавляя в рацион продукты, богатые витамином D и кальцием. Также важны физические нагрузки. Например, прогулки на свежем воздухе или простые упражнения помогут поддерживать мышечный тонус, улучшат кровообращение и снизят риск падений, что особенно важно осенью.

Людям с хроническими заболеваниями следует регулярно отслеживать свое состояние, например, измерять давление и консультироваться с врачами. Терапевт также подчеркнула, что режим сна играет значительную роль в поддержании здоровья.

"Важно соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки", — отметила врач.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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