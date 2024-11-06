Сможет ли искусственный интеллект заменить психолога?

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Искусственный интеллект уже используется во многих сферах нашей жизни. Но сможет ли он заменить профессиональных психологов?

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Надежда Батеева, социальный психолог и гештальт-терапевт, высказала своё мнение по данному вопросу. По её словам, психолог должен глубоко понимать эмоции человека, создавать доверительное пространство и распознавать невербальные сигналы.

"Он не просто слышит клиента, а ощущает его состояние, адаптирует свои подходы под индивидуальные потребности и обеспечивает живое, поддерживающее взаимодействие. Эти нюансы крайне важны, поскольку позволяют человеку не чувствовать себя одиноким и дать ему поддержку в безопасности. Особенно это необходимо в ситуациях, когда присутствуют серьёзные внутренние переживания и психологические травмы", — заявила она.

А вот ИИ на такое пока не способен. Всё, что он может, это помочь в рефлексии или подсказать какие-то темы для размышлений.

По её мнению, истинной эмпатией, основанной на чувствах и глубоком понимании человека, обладает только другой человек, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

