Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снег выпал, а работы не пропали. Что ещё можно успеть на огороде
Как справиться с болью в мышцах после тренировки
Почему снег в теплице зимой важен для почвы
Секреты защиты автомобиля в зимний период
Собака по кличке Пончик вернулась домой
Анкара прощает Киргизии долг в рамках экологических инициатив
Британские археологи нашли карту, которая ведет к Ноеву ковчегу
Какие кухонные электроприборы требуют отдельной розетки
МО РФ: обстрелы Курской АЭС могут привести к сценарию Чернобыля

Врач Осипов рассказал, стоит ли бояться вируса Коксаки, пришедшего в Россию из Турции

1:01
Здоровье

В России впервые были обнаружены случаи заражения вирусом Коксаки, который пришёл из Турции. По словам заслуженного врача РФ, главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, инфекция быстро распространяется, но не стоит ожидать масштабной эпидемии, подобной ситуации с коронавирусом.

Врач Осипов рассказал, стоит ли бояться вируса Коксаки, пришедшего в Россию из Турции
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

Вирус Коксаки относится к группе интервирусных заболеваний и имеет сезонный характер. Заболевание легко диагностируется по симптомам и лабораторным исследованиям, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на врача.

Лечение проводится стандартными противовирусными препаратами. Симптомы включают высокую температуру, которая может сохраняться до пяти дней, а также сыпь на лице, ступнях, ногах и ягодицах.

Осипов утверждает, что вспышки вируса Коксаки не ожидается, так как это заболевание существует всегда и ежегодно регистрируются единичные случаи заражения.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Садоводство, цветоводство
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства Аудио 
Стильные шторы для гостиной: топ вариантов 2024 года
Дизайн и интерьер
Стильные шторы для гостиной: топ вариантов 2024 года Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США Дмитрий Плотников
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Казанская икона Божией Матери — символ борьбы с теми, кто пришёл к нам с мечом
Калининградский зоопарк кается за убитых Красной армией немецких зверей
Глава нижегородского Росреестра могла устроить дебош в самолете
Самая красивая внучка Никиты Михалкова подарила ему правнука на день рождения
Театр МОСТ приглашает зрителей на гала-вечер, посвящённый 25-летнему юбилею
Украинцев рассмешил закон о штрафе за дрова
Суд осудил мужчину за госизмену в Екатеринбурге
Как избавиться от избытка кожи после похудения: советы пластического хирурга
Как обезопасить российских женщин от курьеров-мигрантов?
Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.