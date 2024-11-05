Врач Осипов рассказал, стоит ли бояться вируса Коксаки, пришедшего в Россию из Турции

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России впервые были обнаружены случаи заражения вирусом Коксаки, который пришёл из Турции. По словам заслуженного врача РФ, главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, инфекция быстро распространяется, но не стоит ожидать масштабной эпидемии, подобной ситуации с коронавирусом.

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Вирус Коксаки относится к группе интервирусных заболеваний и имеет сезонный характер. Заболевание легко диагностируется по симптомам и лабораторным исследованиям, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на врача.

Лечение проводится стандартными противовирусными препаратами. Симптомы включают высокую температуру, которая может сохраняться до пяти дней, а также сыпь на лице, ступнях, ногах и ягодицах.

Осипов утверждает, что вспышки вируса Коксаки не ожидается, так как это заболевание существует всегда и ежегодно регистрируются единичные случаи заражения.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.

