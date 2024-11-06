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Биотехнолог Золотарева рассказала, чем опасны зубные щётки

2:23
Здоровье

Одна из главных опасностей, связанных с зубными щётками, заключается в том, что на них скапливаются бактерии. После каждого использования на щетине остаются частички еды и слюны, что создаёт благоприятную среду для развития микроорганизмов. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Биотехнолог Золотарева рассказала, чем опасны зубные щётки
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain

Эксперт рассказала, что при неправильном хранении щётки патогенные бактерии могут попасть в ротовую полость во время чистки зубов. Также существует риск перекрестного заражения, когда щётки стоят в одном стакане и бактерии переходят с одной щётки на другую. Через зубные щётки могут передаваться такие инфекции, как стрептококки и стафилококки, вызывающие ангину, кариес, гингивит и другие заболевания, пишет Газета.Ru.

Щётки могут стать источником инфекции и в случае несвоевременной замены. Рекомендуется менять зубные щётки каждые три месяца или после перенесённого инфекционного заболевания.

Со временем щетина щёток изнашивается и становится менее эффективной для удаления зубного налёта и остатков пищи.

"Со временем щетинки щетки изнашиваются и становятся менее эффективными для удаления налета и остатков пищи. Кроме того, изношенные щетинки способны травмировать десны и могут способствовать развитию воспалительных процессов", — сказала Золотарева.

Эксперт добавила, что изношенная щетина может повредить дёсны и спровоцировать воспалительные процессы. Если у человека есть аллергия на материалы, из которых изготовлена щётка, например, латекс или пластик, использование такой щётки может вызвать раздражение слизистой оболочки рта или сильную аллергическую реакцию.

Для минимизации рисков, связанных с использованием зубных щёток, необходимо соблюдать простые правила гигиены. После каждого использования щётку нужно тщательно мыть под проточной водой и хранить в вертикальном положении для быстрого высыхания. Щётки лучше хранить отдельно друг от друга, чтобы избежать перекрестного заражения, и регулярно менять их, напомнила биотехнолог.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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