Психолог рассказала, как отличить кризис трёх лет от психических отклонений у ребенка

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала в беседе с Pravda. Ru, как отличить психические отклонения у ребёнка и известный "кризис трёхлетки".

Фото: pixabay.com by LuidmilaKot, PDM

По ее словам, прежде всего, родители замечают, что истерика происходит ежедневно и много раз.

"Если после посещения и рекомендаций детского психолога ребенок все равно истерит, закатывается, стоит задуматься. На самом деле дети могут плакать интенсивно за счет того, что родители просто не удовлетворяют их потребности, либо из-за манипуляций ребенком", — отметила эксперт.

По ее словам, если родители идут на уступки после того, как ребенок сын или дочь сильно поплачет, им вообще будет очень сложно отличить болезнь.

"Иногда даже детские психологи, которые не являются нейропсихологами, тоже могут путаться и думать, что это манипуляции ребенка. Если ребенок закатывается, и возникает сомнение, тут важно пойти либо к нейропсихологу, либо к детскому психиатру, либо к неврологу для того, чтобы ближе быть к истине. Если родители четко знают, что они с ребенком ведут себя последовательно, а ребенок всё равно ежедневно впадает в истерики, причем зацикленные, это, скорее всего, болезнь", — сказала психолог.

Эксперт привела пример: "Допустим, вы

сказали какое-то слово, оно вызывает у ребенка бурную реакцию. Например, слово "маленькая". Или, например, ребенку нужно идти определенной дорогой и никакой другой дорогой пойти нельзя, тогда будет истерика. То есть у малыша нет гибкости ума".

Наумова считает, что это звоночки, на которые надо обращать внимание. И лучше проконсультироваться с врачом, чтобы не упустить время.

"В два года почти всё считается нормой. Ребенок может и ножкой топать, и ложками кидаться, и все ломать, крушить. Однако есть именно истерики. Как правило, болезненные истерики проявляются так, что родители боятся лишний шорох сделать, потому что всё может вызвать истерику и достаточно длительную. Они могут повторяться по несколько раз на дню. Как правило, эти дети плохо отходят ко сну, либо не спят в обед", — отметила эксперт.

Однако, как уточнила Наумова, в то же время у ребенка будут проблемы со сном и из-за грубого обращения с ним. Факторов, которые влияют на сон, много.

Если такие факторы, как зацикленность ребенка, низкая концентрация внимания, повышенная раздражительность, повышенная агрессивность, отсутствие сочувствия к людям и животным, совпадают, то, скорее всего, доктор увидит необходимость назначить препараты, считает психолог.

По словам Наумовой, нейропсихологи либо клинические психологи корректируют лечение, смотрят динамику, иногда после назначают консультацию детского психолога. То есть, работа предстоит большая. Только препараты тут не помогут.

"Сейчас очень много детишек с дефицитом внимания с гиперативностью, СДВГ, из-за этого диагноз приравняли к норме, хотя это не норма. Однако эти ребята с СДВГ легче переключаются, их можно чем-то отвлечь, чем-то увлечь, нежели ребят, у которых есть психическое отклонение. У ребят, у которых есть психическое расстройство, есть и высокий уровень зацикленности. Детей с отклонениями обязательно будет что-то сильно отличать от их сверстников", — заключила психолог.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.



Кри́зис трёх лет — возрастной кризис, возникающий при переходе от раннего возраста к дошкольному.

