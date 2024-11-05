Врач Островская рекомендовала есть осенью клюкву, инжир и хурму

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По её словам, эти продукты богаты витаминами и оказывают благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

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Осенние фрукты и ягоды, как и их летние собратья, содержат высокое количество клетчатки, что делает их полезными для нормального функционирования ЖКТ и поддержания здорового баланса микрофлоры кишечника. "Они насыщены витаминами и необходимыми микроэлементами", — подчеркнула специалист RT.

В частности, она советует включать в осенний рацион гранат, который помогает замедлить процессы старения. Содержащиеся в этом фрукте кальций, магний, марганец, фосфор, йод и натрий положительно влияют на общее состояние здоровья. Также клюква является отличным источником витаминов Е и К1, поэтому морс из этих ягод рекомендуется употреблять при простудах.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

