Врач Островская рекомендовала есть осенью клюкву, инжир и хурму

По её словам, эти продукты богаты витаминами и оказывают благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.
Осенние фрукты и ягоды, как и их летние собратья, содержат высокое количество клетчатки, что делает их полезными для нормального функционирования ЖКТ и поддержания здорового баланса микрофлоры кишечника. "Они насыщены витаминами и необходимыми микроэлементами", — подчеркнула специалист RT.
В частности, она советует включать в осенний рацион гранат, который помогает замедлить процессы старения. Содержащиеся в этом фрукте кальций, магний, марганец, фосфор, йод и натрий положительно влияют на общее состояние здоровья. Также клюква является отличным источником витаминов Е и К1, поэтому морс из этих ягод рекомендуется употреблять при простудах.
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