Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бег изменит вашу жизнь к лучшему, если следовать этим правилам
Чулпан Хаматова и Юлия Ауг нашли новую работу за границей
На Украине появились языковые патрули
Ил-76 МЧС России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Ливан
Вучич назвал возможный исход выборов в США
В Уфе массово отравились сотрудники завода
Крабовый бум: поставки из России в Японию увеличились в 1,5 раза
В Мордовии развивается агротуризм
Николай Цискаридзе возмущён огромными ценами на билеты в московские театры

Врач Островская рекомендовала есть осенью клюкву, инжир и хурму

0:58
Здоровье

По её словам, эти продукты богаты витаминами и оказывают благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

Врач Островская рекомендовала есть осенью клюкву, инжир и хурму
Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, CC BY-SA 2.5

Осенние фрукты и ягоды, как и их летние собратья, содержат высокое количество клетчатки, что делает их полезными для нормального функционирования ЖКТ и поддержания здорового баланса микрофлоры кишечника. "Они насыщены витаминами и необходимыми микроэлементами", — подчеркнула специалист RT.

В частности, она советует включать в осенний рацион гранат, который помогает замедлить процессы старения. Содержащиеся в этом фрукте кальций, магний, марганец, фосфор, йод и натрий положительно влияют на общее состояние здоровья. Также клюква является отличным источником витаминов Е и К1, поэтому морс из этих ягод рекомендуется употреблять при простудах.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Домашние животные
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу Аудио 
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол Аудио 
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии Любовь Степушова Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Дмитрий Плотников Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги? Игорь Буккер
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Как езда на велосипеде способствует здоровью суставов
Онищенко назвал две группы людей, которым проще заразиться вирусом Коксаки
Как ухаживать за туей: простые советы для пышной зелени
Россия снова побила Германию по турпотоку в Анталью
Россияне резко заинтересовались покупкой одного вида квартир
Снижение стоимости обучения в автошколах: что предлагают эксперты
В Петербурге мужчина поужинал грибами и попал в реанимацию
Покорите мир с роскошными ресницами: как сыворотки творят чудеса
В центре Москвы установят три подъёмные платформы для инвалидов
Врач Островская рекомендовала есть осенью клюкву, инжир и хурму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.