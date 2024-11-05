Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые нашли новую причину болезней домашних животных
Как массовая замена такси на китайские авто скажется на рынке
Ветеринар дала советы по подготовке питомцев к холодному времени года
Необычные типы отелей: куда поехать, чтобы увидеть мир по-новому
В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными
Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
В Ейске затопило пляж
Расширенные поры: почему это происходит и как с этим бороться
Лёгкий путь к узким плечам и стройной спине: пять эффективных упражнений

Пирсинг может стать причиной появления новообразований

1:35
Здоровье

Молодая девушка обратилась в отделение оториноларингологии филиала № 2 Балашихинской больницы. Она пожаловалась на появление новых образований и зуд ушей.

Пирсинг может стать причиной появления новообразований
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, CC BY-SA 4.0

Пациентка рассказала, что несколько лет назад сделала проколы ушей. Спустя время на месте этих проколов стали появляться келоидные рубцы. Девушке сделали необходимые манипуляции под местной анестезией и выписали на амбулаторное лечение.

По словам врач-дерматолога, косметолога Ольги Малаховой, чаще всего келоидные рубцы образуются на мочках ушей и в зоне пупка.

"Келоидный рубец — ненормальное заживление ткани. Рубцы больше по размеру, чем обычная травма. Они всегда зудят, отёчны и дискомфортны. Зуд говорит о том, что процесс растет и активен. Его нужно лечить. Иногда таких пациентов стоит отправлять в онкостационар, чтобы проводили терапию. Если покраснение, отёчность, выделения длятся более 10-14 дней, это повышает шанс того, что на месте прокола после пирсинга будут развиваться фибромы либо келоидные разрастания", — заявила эксперт.

По её словам, при проколах в детском возрасте, вероятность келоидных разрастаний несколько меньше из-за того, что ткани лучше восстанавливаются. Кроме того, при этом используются более тонкие иглы и серёжки из специальной медицинской стали, сообщает Радио 1.

Уточнения

Пи́рсинг (англ. piercing — «прокол») — одна из форм модификаций тела, создание прокола, в котором носят украшения.

Кело́идный рубе́ц (кело́ид) — (от др.-греч. χηλή — опухоль и εἶδος — вид), опухолевидное разрастание грубой волокнистой соединительной ткани кожи.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол Аудио 
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Наука и техника
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Дмитрий Плотников Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги? Игорь Буккер Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными
Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
В Ейске затопило пляж
Расширенные поры: почему это происходит и как с этим бороться
Лёгкий путь к узким плечам и стройной спине: пять эффективных упражнений
Как приготовить диетические голубцы с курицей без капли жира
Пирсинг может стать причиной появления новообразований
Как отдыхать на природе и не отказываться от комфорта
Диетолог Дианова назвала сладости для людей с повышенным уровнем сахара в крови
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.