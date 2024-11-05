Пирсинг может стать причиной появления новообразований

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молодая девушка обратилась в отделение оториноларингологии филиала № 2 Балашихинской больницы. Она пожаловалась на появление новых образований и зуд ушей.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, CC BY-SA 4.0

Пациентка рассказала, что несколько лет назад сделала проколы ушей. Спустя время на месте этих проколов стали появляться келоидные рубцы. Девушке сделали необходимые манипуляции под местной анестезией и выписали на амбулаторное лечение.

По словам врач-дерматолога, косметолога Ольги Малаховой, чаще всего келоидные рубцы образуются на мочках ушей и в зоне пупка.

"Келоидный рубец — ненормальное заживление ткани. Рубцы больше по размеру, чем обычная травма. Они всегда зудят, отёчны и дискомфортны. Зуд говорит о том, что процесс растет и активен. Его нужно лечить. Иногда таких пациентов стоит отправлять в онкостационар, чтобы проводили терапию. Если покраснение, отёчность, выделения длятся более 10-14 дней, это повышает шанс того, что на месте прокола после пирсинга будут развиваться фибромы либо келоидные разрастания", — заявила эксперт.

По её словам, при проколах в детском возрасте, вероятность келоидных разрастаний несколько меньше из-за того, что ткани лучше восстанавливаются. Кроме того, при этом используются более тонкие иглы и серёжки из специальной медицинской стали, сообщает Радио 1.

Уточнения

Пи́рсинг (англ. piercing — «прокол») — одна из форм модификаций тела, создание прокола, в котором носят украшения.



Кело́идный рубе́ц (кело́ид) — (от др.-греч. χηλή — опухоль и εἶδος — вид), опухолевидное разрастание грубой волокнистой соединительной ткани кожи.

