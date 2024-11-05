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Диетолог Дианова назвала сладости для людей с повышенным уровнем сахара в крови

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Здоровье

При сушке хурмы её естественная сладость значительно возрастает, и при этом сохраняются все ее полезные свойства. Этот фрукт может стать превосходной альтернативой сладостям и шоколаду. Об этом сообщила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Диетолог Дианова назвала сладости для людей с повышенным уровнем сахара в крови
Фото: pxhere

В сушеной хурме остаются все микроэлементы, а уровень витамина С уменьшается лишь частично. Остальные витамины присутствуют в прежнем объеме, но при этом фрукт становится более сладким. Она также добавила, что данный фрукт менее вреден по сравнению с обычными сладостями и подходит для людей с высоким уровнем сахара в крови.

Клетчатка, содержащаяся в хурме, помогает сгладить колебания уровня глюкозы и быстро вызывает чувство насыщения, что в свою очередь предотвращает переедание, передает "Вечерняя Москва".

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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