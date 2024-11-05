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Эксперт заявил, что постковидный синдром может вызвать нарушение когнитивных функций

0:44
Здоровье

Многие слышали о постковидном синдроме. В чём его опасность, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Эксперт заявил, что постковидный синдром может вызвать нарушение когнитивных функций
Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

По заявлению эксперта, у болезней, имеющих инфекционный характер, не может быть безобидных последствий. Часто при таких заболеваниях органы и системы организма человека становятся мишенью для долговременного удара. После чего в организме вырабатываются антитела, которые защитят его при очередной "встрече” с этим вирусом.

Однако ковид может вызвать ещё и ухудшение когнитивных способностей человека, снижая, например, скорость мышления, пишет сайт aif.ru.

Уточнения

Постковидный синдром (англ. post-COVID-19 syndrome, long COVID, англ. post-acute sequelae of COVID-19, англ. PASC, англ. chronic COVID syndrome, англ. CCS, англ. long-haul COVID) или лонг-ковид — последствия коронавирусной инфекции (COVID-19), при которой до 20 % людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3 % случаев дольше.

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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