Эксперт заявил, что постковидный синдром может вызвать нарушение когнитивных функций

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие слышали о постковидном синдроме. В чём его опасность, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

По заявлению эксперта, у болезней, имеющих инфекционный характер, не может быть безобидных последствий. Часто при таких заболеваниях органы и системы организма человека становятся мишенью для долговременного удара. После чего в организме вырабатываются антитела, которые защитят его при очередной "встрече” с этим вирусом.

Однако ковид может вызвать ещё и ухудшение когнитивных способностей человека, снижая, например, скорость мышления, пишет сайт aif.ru.

Уточнения

Постковидный синдром (англ. post-COVID-19 syndrome, long COVID, англ. post-acute sequelae of COVID-19, англ. PASC, англ. chronic COVID syndrome, англ. CCS, англ. long-haul COVID) или лонг-ковид — последствия коронавирусной инфекции (COVID-19), при которой до 20 % людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3 % случаев дольше.



Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

