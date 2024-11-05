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Врач дал советы, что делать, если долго не получается уснуть

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Здоровье

Первое, что важно сделать — это наладить "гигиену сна": избежать использования устройств за час до сна, приглушить свет, а также воспользоваться теплым душем или медитацией, отметил Мартынов.

Врач дал советы, что делать, если долго не получается уснуть
Фото: freepik

Он также подчеркнул значимость соблюдения режима и регулярности в распорядке суток: полезно укладываться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.

Хроническое недосыпание может привести к трудностям с концентрацией, повышенной усталости и даже ослаблению иммунной системы. Во время сна наш мозг избавляется от метаболических "отходов", передает РИА Новости.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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