Как ваша генетика может повлиять на риск рака

Генетика оказывает значительное влияние на наше здоровье и предрасположенность к различным заболеваниям, включая рак. Понимание того, как гены влияют на риск онкологических заболеваний, помогает принимать важные меры для профилактики и раннего выявления.
Некоторые наследственные мутации могут существенно увеличить вероятность возникновения рака молочной железы, яичников или толстого кишечника. Эти мутации передаются из поколения в поколение, поэтому важно анализировать семейную историю заболеваний.
Генетические тесты позволяют выявить мутации, увеличивающие риск рака, и особенно полезны для:
Знание своей генетической предрасположенности может помочь вам принять важные профилактические меры и разработать эффективные стратегии для предотвращения рака.
Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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