Изжога у беременных: что помогает справиться с неприятными ощущениями

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кислотный рефлюкс — одна из частых проблем пищеварения, с которой сталкиваются беременные. В период вынашивания малыша до 70% женщин испытывают симптомы изжоги, которые особенно часто проявляются во втором и третьем триместре. Давайте разберемся, почему это происходит и как можно облегчить состояние.

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Почему возникает изжога?

Главная причина изжоги у беременных — гормон прогестерон. Он отвечает за расслабление мышц, в том числе клапана между желудком и пищеводом. Это вызывает обратный заброс желудочной кислоты, которая раздражает слизистую пищевода и вызывает жжение в груди и горле.

Как вода помогает снизить изжогу?

Вода — простой и доступный способ уменьшить симптомы рефлюкса. Во-первых, вода снижает концентрацию кислоты, облегчая её воздействие на пищевод. Во-вторых, она помогает смывать остатки кислоты из пищевода, что снимает неприятные ощущения. Но важно правильно соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обратного эффекта.

Правила питьевого режима

Для достижения максимального эффекта важно пить воду равномерно в течение дня, избегая больших объёмов во время еды и непосредственно перед сном.

Например:

До и после еды: выпивайте стакан воды за 30 минут до и после приёма пищи. Это поможет пищеварению и снизит кислотность.

Перед сном: избегайте пить много воды, чтобы не усугубить симптомы изжоги ночью.

Минеральная вода как средство от изжоги

Минеральная вода, особенно с гидрокарбонатом натрия, может быть ещё эффективнее в борьбе с рефлюксом. Такие минералы, как кальций, помогают нейтрализовать кислоту и обладают дополнительными полезными свойствами для пищеварительной системы.

Например, минеральная вода "Ессентуки №4" с гидрокарбонатом натрия подходит для регулярного употребления и оказывает положительное влияние на состояние пищевода.

Простые изменения для улучшения самочувствия

Соблюдение питьевого режима и небольшие изменения в питании могут значительно улучшить состояние беременных, помогая снизить симптомы изжоги и кислотного рефлюкса. Важно также избегать пищи, вызывающей изжогу, и придерживаться частых, но небольших приёмов пищи.

Вывод: следите за своим питьевым режимом, выбирайте полезную воду и вносите небольшие коррективы в рацион. Эти простые меры помогут облегчить неприятные симптомы кислотного рефлюкса и улучшить качество жизни в такой важный период.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

