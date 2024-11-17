Изжога у беременных: что помогает справиться с неприятными ощущениями

Кислотный рефлюкс — одна из частых проблем пищеварения, с которой сталкиваются беременные. В период вынашивания малыша до 70% женщин испытывают симптомы изжоги, которые особенно часто проявляются во втором и третьем триместре. Давайте разберемся, почему это происходит и как можно облегчить состояние.
Главная причина изжоги у беременных — гормон прогестерон. Он отвечает за расслабление мышц, в том числе клапана между желудком и пищеводом. Это вызывает обратный заброс желудочной кислоты, которая раздражает слизистую пищевода и вызывает жжение в груди и горле.
Вода — простой и доступный способ уменьшить симптомы рефлюкса. Во-первых, вода снижает концентрацию кислоты, облегчая её воздействие на пищевод. Во-вторых, она помогает смывать остатки кислоты из пищевода, что снимает неприятные ощущения. Но важно правильно соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обратного эффекта.
Для достижения максимального эффекта важно пить воду равномерно в течение дня, избегая больших объёмов во время еды и непосредственно перед сном.
Например:
Минеральная вода, особенно с гидрокарбонатом натрия, может быть ещё эффективнее в борьбе с рефлюксом. Такие минералы, как кальций, помогают нейтрализовать кислоту и обладают дополнительными полезными свойствами для пищеварительной системы.
Например, минеральная вода "Ессентуки №4" с гидрокарбонатом натрия подходит для регулярного употребления и оказывает положительное влияние на состояние пищевода.
Соблюдение питьевого режима и небольшие изменения в питании могут значительно улучшить состояние беременных, помогая снизить симптомы изжоги и кислотного рефлюкса. Важно также избегать пищи, вызывающей изжогу, и придерживаться частых, но небольших приёмов пищи.
Вывод: следите за своим питьевым режимом, выбирайте полезную воду и вносите небольшие коррективы в рацион. Эти простые меры помогут облегчить неприятные симптомы кислотного рефлюкса и улучшить качество жизни в такой важный период.
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.
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