Стресс: как повседневные трудности становятся опасными для здоровья

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы все сталкиваемся со стрессом — он настигает нас дома, на работе, в транспорте.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

Кратковременное напряжение может приносить пользу, активируя иммунную систему, улучшая память и помогая быстро реагировать на ситуации.

Однако, когда стресс становится постоянным (дистрессом), он способен привести к серьезным нарушениям в организме.

Когда стресс становится опасен?

Один из ключевых признаков дистресса — постоянное плохое настроение и раздражительность, которые длятся более двух недель. Нередко добавляются такие физические симптомы, как головные боли, бессонница, проблемы с пищеварением и боль в сердце. Человек может чувствовать упадок сил, потерю аппетита и веса.

Психологические последствия дистресса

Панические атаки, снижение самооценки, потеря концентрации, замкнутость и агрессивность становятся неотъемлемыми спутниками стресса, как и раздражительность и вспыльчивость.

В хроническом стрессе человек теряет интерес к повседневной жизни и близким, его поведение меняется: он становится нерешительным, может проявлять чрезмерную подозрительность и совершать импульсивные поступки.

Пагубные последствия: чтобы найти успокоение, люди часто прибегают к алкоголю и наркотикам, что лишь усугубляет проблему. Такие попытки "расслабиться" могут привести к зависимости, что становится еще одной проблемой на фоне стресса.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

