Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беженцы и мигранты в туризме: где работают и сколько получают
Как правильно чистить перьевые подушки: советы профессионалов
Из-за финансового кризиса стоимость обучения в британских университетах вырастет
Чеснок без болезней: как пижма спасает урожай
В пути на Cadillac One: что собой представляет мобильная крепость американского президента
Прямое и косвенное воздействие вирусов на развитие онкологии
Евгения Медведева поменяла армянскую фамилию из-за травли
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как добиться длинных и густых ресниц: простые советы по уходу, которые работают

Какао — скрытый источник молодости и здоровья

1:09
Здоровье

Задумываясь о здоровье, мы все чаще стараемся выстраивать рацион и образ жизни так, чтобы поддерживать тело в хорошем состоянии. Очищение организма от вредных веществ — одна из тем, о которой много говорят. И хотя вокруг этого существует немало маркетинга, истина проста: выводить токсины действительно полезно. Но для этого вовсе не нужны специальные препараты или сложные программы.

Какао — скрытый источник молодости и здоровья
Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

Знакомьтесь: какао, ваш вкусный и эффективный помощник для очищения организма. Этот согревающий напиток не только способствует выведению токсинов, но и снижает риск возникновения рака. Какао богато железом и магнием, поэтому оно поддерживает здоровье в целом и даже замедляет процессы старения.

Какао, к которому мы привыкли как к расслабляющему напитку, на самом деле обладает и мягким тонизирующим эффектом. Оно не так бодрит, как кофе, но всё же помогает сохранять форму и повышает жизненный тонус. Для максимальной пользы пейте какао несколько раз в неделю, избегая добавления сахара.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Наука и техника
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Последние материалы
Стоят в американской глуши: в США на забытом складе нашлись раритетные авто
Турист из России о турецкой тюрьме: грязные матрасы и запрет на стирку
Nature: мир может озелениться без человеческой помощи
Феномен Пруста: как ароматы возвращают нас в прошлое
От серости к уюту: дизайнерские решения для панельных квартир
Удивительное применение муки: как она спасает ваш сад
Яблочный пирог на цитрусовом тесте: благодаря своей нежности он напоминает мороженое
Медведева рассказала, сколько приносит ей один день участия в ледовых шоу
Мародёрство и бездействие властей: испанская Валенсия приходит в себя после циклона DANA
Избегайте этих оттенков помады: как некоторые цвета могут визуально прибавить вам возраст?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.