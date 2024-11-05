Какао — скрытый источник молодости и здоровья

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумываясь о здоровье, мы все чаще стараемся выстраивать рацион и образ жизни так, чтобы поддерживать тело в хорошем состоянии. Очищение организма от вредных веществ — одна из тем, о которой много говорят. И хотя вокруг этого существует немало маркетинга, истина проста: выводить токсины действительно полезно. Но для этого вовсе не нужны специальные препараты или сложные программы.

Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

Знакомьтесь: какао, ваш вкусный и эффективный помощник для очищения организма. Этот согревающий напиток не только способствует выведению токсинов, но и снижает риск возникновения рака. Какао богато железом и магнием, поэтому оно поддерживает здоровье в целом и даже замедляет процессы старения.

Какао, к которому мы привыкли как к расслабляющему напитку, на самом деле обладает и мягким тонизирующим эффектом. Оно не так бодрит, как кофе, но всё же помогает сохранять форму и повышает жизненный тонус. Для максимальной пользы пейте какао несколько раз в неделю, избегая добавления сахара.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

