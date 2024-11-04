Россияне жалуются на вирус Коксаки в школах и детсадах

В российских детских садах и школах дети стали чаще заражаться вирусом Коксаки. На это жалуются родители.

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"О случаях заболевания детей с похожими симптомами говорят Краснодарском крае, а также в Московской и Владимирской областях", — пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал Shot.

Родители убеждены, что этот вирус мог распространиться из-за тех, кто недавно приехал с отдыха на турецких курортах. Вирусы Коксаки быстро размножаются в ЖКТ и являются одной из основных причин появления асептического менингита.

Инфекция может передаваться через загрязненные продукты, предметы быта, воду и воздушно-капельным путем. Особо внимательными нужно быть с детьми до 10 лет.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.

